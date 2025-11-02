Nhiều lao động tự do, nhân viên công ty ở Quảng Ngãi được thuê nhà ở xã hội

Nhiều người có thu nhập thấp đã có nơi ở mới

Chiều 2/11, theo thông tin PV Etime Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng, đã ký quyết định cho thuê nhà ở xã hội (đợt 2) ở Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.

1 trong những khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tổ dân phố Lê Lợi 1, phường Đăk Bla.Ảnh: VT

Theo quyết định trên, được thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla trong đợt này có tất cả 16 trường hợp.

Trong đó có 4 người là lao động tự do, 6 người là nhân viên, bảo vệ ở các doanh nghiệp và HTX; số còn lại là nhân viên cơ quan nhà nước và cán bộ sĩ quan đóng trên địa bàn khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó vào tháng 9/2025, cũng ở tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký quyết định cho thuê nhà ở xã hội (đợt 1) cho 30 trường hợp là công, viên chức của các cơ quan đơn vị nhà nước; nhân viên các doanh nghiệp và công ty; người lao động tự do, cán bộ hưu trí…

Được biết số nhà ở xã hội được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cho thuê của Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, vốn là khu nhà xây dựng để phục vụ tái định cư, gồm khối nhà 9 tầng (thuộc tổ 1, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ).

Trước khi hợp nhất với Quảng Ngãi, vào tháng 5/2025, chính quyền Kon Tum đã ký quyết định cho chuyển công năng khối nhà này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng.Ảnh: ĐX

Theo quyết định mà tỉnh Kon Tum đã ký, khối nhà 9 tầng có tổng diện tích sàn hơn 8.800 m2, gồm 96 căn hộ với diện tích từ 49 m2 - 70 m2/căn và các hạng mục phụ trợ khác: Bãi đậu xe, khu dịch vụ công cộng, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vệ sinh chung, cầu thang, thang máy, hành lang giao thông…

Liên quan đến nhà ở xã hội trên địa bàn Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này cấp thẩm quyền tỉnh đã thực hiện quy hoạch 19 vị trí dành cho triển khai các công trình và dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với tổng diện tích dự kiến 271,79 ha.

Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla.Ảnh: VT

Trong số này đã hoàn thành 144 căn hộ, gồm 48 căn tại Khu dân cư Hoàng Thành và 96 căn được chuyển đổi từ nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội tại phường Đăk Cấm; đang triển khai thêm một dự án 48 căn tại Khu dân cư Hoàng Thành.

Đối với số chuẩn bị triển khai trong tương lai gần, hiện Quảng Ngãi đã chấp thuận chủ trương đầu tư 1 dự án, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, với quy mô 2 tòa nhà chung cư cao 9 tầng và 1 toà nhà 12 tầng/khoảng 603 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 597,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang (thứ 3 từ phải sang) trong 1 lần đi kiểm tra hiện trường 1 vị trí thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội.Ảnh: CP

Tại Khu đô thị Phú Mỹ, phường Cẩm Thành, chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cũng đang triển khai dự án nhà ở xã hội, có diện tích 1,55 ha/khoảng 384 căn.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam đã gửi hồ sơ đề nghị thực hiện dự án tại Khu thiết chế công đoàn Quảng Ngãi, xã Thọ Phong.

Theo đó tổng diện tích để thực hiện khoảng 25.738m², gồm 3 Block chung cư cao 9-12 tầng/khoảng 1.100 căn và 40 căn nhà ở thương mại, với tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.

Dự án hiện đang được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án, để có tham mưu và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mới đây tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng một lần nữa nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là chương trình an sinh xã hội quan trọng, nhằm chăm lo cho người yếu thế, người thu nhập thấp.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ Xây dựng với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chương trình nhà ở xã hội.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện chương trình nhà ở xã hội.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư và tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Cần quan tâm chỉ đạo rà soát, bố trí quỹ đất, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp phép.