TP. Huế dành gần 700 ha đất phát triển nhà ở xã hội

Trần Hòe
31/10/2025 11:42 GMT +7
TP.Huế dự kiến dành gần 700 ha đất để phát triển nhà ở xã hội và triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

HĐND TP. Huế vừa ban hành nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030. Đây là bước cập nhật quan trọng nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị, sau khi thành phố hoàn tất sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Các khối nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế. Ảnh: T.H. 

Theo chương trình, giai đoạn 2021–2030, TP. Huế phấn đấu phát triển khoảng 18,5 triệu m² sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm hơn 9,6 triệu m², nhà ở xã hội khoảng 1,97 triệu m² (có 361 nghìn m² dành cho lực lượng vũ trang), nhà lưu trú công nhân hơn 218 nghìn m², nhà công vụ 6.400 m² và nhà tái định cư khoảng 495 nghìn m².

Ngoài ra, thành phố cũng khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo khoảng 6,2 triệu m² sàn nhà ở đạt tiêu chuẩn kiên cố.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người ở TP.Huế dự kiến đạt 33 m² sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 34,1 m² và khu vực nông thôn đạt 32 m². Tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt 99%, xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà đơn sơ.

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở toàn giai đoạn ước tính hơn 179.000 tỷ đồng, trong đó riêng giai đoạn 2026–2030 chiếm khoảng 139.000 tỷ đồng. Thành phố dự kiến dành gần 700 ha đất để phát triển nhà ở xã hội, gần 3 ha cho nhà công vụ và hơn 240 ha phục vụ tái định cư.

Để đạt mục tiêu, TP. Huế sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi, thành lập Quỹ phát triển nhà ở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai thông tin về dự án và quỹ đất phát triển nhà ở.

Thành phố cũng yêu cầu ưu tiên phát triển các khu vực đã hoàn thiện hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải, đảm bảo tính bền vững và đồng bộ của đô thị.

Nghị quyết cũng bãi bỏ các văn bản cũ liên quan đến chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh, thống nhất quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

UBND TP. Huế được giao triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐND thành phố giám sát.

