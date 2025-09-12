FPT Software thuộc Tập đoàn FPT và tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) vừa ký hợp đồng hợp tác chiến lược trị giá gần 80 tỷ đồng trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại dự án tỷ đô trên địa bàn TP.HCM.

Hợp đồng khung dịch vụ vừa được ký giữa Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) và LSP đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số và ứng dụng AI tại LSP, theo thông tin từ dự án hóa dầu tích hợp có vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ USD.

Tọa lạc tại xã Long Sơn (TP.HCM), tổ hợp LSP do tập đoàn công nghiệp SCG Thái Lan đầu tư bao gồm một nhà máy olefins quy mô thế giới với tổng công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy polyolefin (nhựa HDPE, LLDPE và PP) với tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng với bồn bể, cảng chuyên dụng, nhà máy tiện ích trung tâm và các tiện ích liên quan khác.

Sản xuất tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn (TP.HCM). Ảnh: LSP

SCG tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp này chính thức vào ngày 20/8 vừa qua nhờ vào cải thiện biên lợi nhuận vận hành sau khi giá dầu thô thế giới giảm trong thời gian gần đây. LSP đã tạm dừng hoạt động từ tháng 10/2024 do tình hình thị trường thế giới không thuận lợi.

Ngoài việc vừa tái khởi động tổ hợp, LSP đồng thời bắt đầu triển khai Dự án cải tạo LSP với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, trong đó có hợp đồng mua 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ và dự kiến sẽ tạo thêm hơn 1.000 việc làm mới cho TP.HCM.

Với số vốn tăng thêm này, đầu tư của SCG vào tổ hợp ở Long Sơn đã hơn 5,5 tỷ USD.



Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, cho biết LSP đã đầu tư hơn 35 triệu USD để xây dựng một nền tảng số cho dự án. Hợp tác với FPT Software không những giúp tổ hợp Long Sơn ứng dụng các giải pháp AI tiên tiến mà còn giúp định hình sản xuất trong tương lai.

Cũng theo tổ hợp hóa dầu Long Sơn, LSP và FPT Software sẽ tiếp tục mở rộng các ứng dụng AI và công nghệ số trên toàn chuỗi giá trị của ngành hóa dầu.