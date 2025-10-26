Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai: Không để chậm tiến độ khởi công 7 trường học vùng biên, tổng vốn hơn 1.500 tỷ

Đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng cho học sinh vùng biên giới Gia Lai

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa đi kiểm tra thực tế và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác chuẩn bị khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Theo chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai Đề án thí điểm xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp, tại 100 xã biên giới trên cả nước. Trong đó, Gia Lai là một trong những địa phương được đầu tư sớm, với 7 trường đặt tại 7 xã biên giới.

Theo kế hoạch, 7 trường sẽ được xây dựng tại các địa điểm: làng Klăh (xã Ia Mơ), làng Goòng (xã Ia Púch), làng Chan (xã Ia Pnôn), thôn Mook Trang (xã Ia Dom), làng Lang (xã Ia Chía) và làng Dăng (xã Ia O).

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tổng quy mô gồm 212 lớp học với hơn 7.100 học sinh, tổng vốn đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 1.468 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 48,4 tỷ đồng.

Mỗi trường sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng và trang thiết bị, bao gồm khối phòng học, thư viện, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, khu thể thao, sân chơi, đường nội bộ và các công trình phụ trợ.

Dự án được kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giúp ổn định và thu hút đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với khu vực biên giới.

“Quyết sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong việc khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công. Ông cho biết, dù còn một số khó khăn trong quá trình triển khai, tiến độ hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

“Xây dựng trường học cho các xã biên giới là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp hàng ngàn học sinh vùng khó có nơi học tập, ăn ở ổn định, góp phần phát triển bền vững khu vực biên giới”, ông Giang nhấn mạnh.

Gia Lai chuẩn bị khởi công, xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã biên giới phối hợp với các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 để thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn tất hồ sơ và triển khai trước ngày 29-10.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng cùng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh được yêu cầu rà soát tổng thể mặt bằng, hoàn thiện quy hoạch, đảm bảo khởi công đúng tiến độ.

Việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới không chỉ là dự án giáo dục, mà còn là “đầu tư cho tương lai”, góp phần củng cố an sinh, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh vùng biên của tỉnh Gia Lai.

“Mỗi ngôi trường được xây dựng sẽ là mái nhà mới của các em học sinh vùng biên, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên,” một cán bộ ngành giáo dục chia sẻ.