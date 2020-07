Mở rộng điều tra liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố hai bị can là ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.



Hai bị can này bị khởi tố vì có liên quan đến những vi phạm tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM (dự án nhà ở Phước Long B) lúc đầu do SAGRI làm chủ đầu tư.

Cụ thể, khu đất thực hiện dự án này diện tích hơn 3,6ha được UBND TP chấp thuận chủ trương chuyển mục đích để xây dựng chung cư và SAGRI làm chủ đầu tư từ năm 2009.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Trần Trọng Tuấn. Ảnh PLO

Trước đó, tháng 10/2008, SAGRI đã ký với Tổng công ty cổ phần Phong Phú hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án Phước Long B. Trong đó tỉ lệ vốn góp và lợi nhuận được chia theo tỉ lệ SAGRI 28% và Công ty Phong Phú 72%.

Tháng 6/2016, dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, chỉ gần 2 tháng sau SAGRI lại ký thỏa thuận về giá trị chuyển nhượng dự án với Công ty Phong Phú. Thực chất việc chuyển nhượng này là SAGRI chuyển nhượng 28% vốn góp - là quyền sử dụng đất tại dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho Công ty Phong Phú.

Việc chuyển nhượng không qua đấu giá và không thẩm định để xác định giá thị trường là không đúng quy định tại Nghị định 91 năm 2015 (về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp).

Tuy nhiên, khi nhận được hồ sơ xin chuyển nhượng dự án của SAGRI, tháng 11/2017, ông Trần Trọng Tuấn lúc đó là giám đốc Sở Xây dựng đã ký tờ trình gửi UBND TP khẳng định việc chuyển nhượng dự án đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SGARI chuyển nhượng dự án.

Từ tờ trình của Sở Xây dựng, ông Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú.

Liên quan đến giá chuyển nhượng dự án này, Thanh tra TP cũng đã kết luận việc SAGRI chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú với giá khoảng 168,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 10,5 triệu đồng/m2 là thấp hơn giá Công ty Phong Phú huy động vốn của khách hàng từ năm 2013 (gần 14 triệu đồng/m2) và thấp hơn giá chuyển nhượng dự án liền kề tại thời điểm chuyển nhượng dự án (hơn 29 triệu đồng/m2). Thanh tra TP đã kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SAGRI hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Tháng 7/2019, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định trước đây đã chấp thuận cho chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9. SAGRI và Tổng công ty cổ phần Phong Phú phải trả, chuyển giao những gì đã nhận của nhau.

Tuy nhiên, việc này đã không được thực hiện do sai phạm trong vụ việc chuyển nhượng này đang được Bộ Công an điều tra sau khi khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên tổng giám đốc SAGRI và Nguyễn Thành Mỹ, 60 tuổi nguyên phó trưởng phòng kế hoạch - đầu tư vào ngày 6/7/2019 về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 26/7/2019, tại phiên họp thứ 16 Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban chỉ đạo), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết luận bổ sung vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại SAGRI vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê ở Quảng Bình. Hiện ông Tuyến là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 6/2009 đến tháng 2/2014, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, Chủ tịch UBND quận 1, rồi Bí thư Quận ủy quận này. Các năm sau đó, ông trải qua các chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đến ngày 21/4/2016, ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông giữ chức vụ này từ đó đến nay. Ông Trần Trọng Tuấn năm nay 51 tuổi, quê Bình Định. Ông Tuấn hiện là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Ông từng làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh từ năm 2008 đến đầu năm 2013. Từ tháng 2/2013, ông công tác tại Sở Xây dựng TP.HCM, giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Đến 25/4/2019, ông Trần Trọng Tuấn được Thành ủy TP.HCM phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3. Ngày 26/6/2020, ông Trần Trọng Tuấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Nhiều cán bộ bị khởi tố - Tháng 10/2017, Thanh tra TP HCM ban hành kết luận thanh tra (số 38) sau khi thanh tra toàn diện Sagri. - Đến năm 2018, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề vi phạm của Sagri, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND TP xử lý. - Tháng 3/2018, UBND TP có quyết định kỷ luật khiển trách ông Lê Tấn Hùng. - Tháng 10/2018, UBND TP đã nâng mức kỷ luật ông Lê Tấn Hùng lên cảnh cáo vì mức khiển trách "chưa tương xứng với mức độ sai phạm"; - Tháng 1/2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tấn Hùng về mặt Đảng; - Tháng 2/2019, Thanh tra TP tiếp tục ban hành kết luận thanh tra số 05 về sai phạm tại Sagri; - Tháng 6/2019, ông Lê Tấn Hùng bị đình chỉ công tác và bị cách chức Tổng giám đốc Sagri; - Đến ngày 6/7, ông Lê Tấn Hùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS năm 2015. Ông Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư) cũng bị bắt giam với vai trò đồng phạm. Sau đó một ngày, C01 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Sagri và bà Nguyễn Thị Thúy, nguyên kế toán trưởng Sagri. - Ngày 11/7, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM vì có liên quan đến sai phạm xảy ra tại SAGRI.