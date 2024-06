Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: Nhà báo, phóng viên là những chiến sỹ nhiệt huyết trên từng mặt trận

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, nhà báo, phóng viên là những chiến sỹ nhiệt huyết trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin, truyền thông, đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển KT-XH; phản ánh toàn diện tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...

Chiều 18/6, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt phóng viên, nhà báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nhân đây, đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, theo đó trong thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác công an, nhờ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. Ảnh: T.H

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ an toàn tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước; tham mưu giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phức tạp về ANTT.

Tổ chức nhiều đợt cao điểm trên các lĩnh vực công tác với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng và sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, nhờ đó nhiều chuyên án, vụ án lớn được phát hiện, điều tra, làm rõ; nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao…

"Những thành tích mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được không thể thiếu sự đồng hành, sự gắn kết, quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, phóng viên, báo chí trung ương và địa phương đối với trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các nhà báo, phóng viên đóng trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.500 bài viết, phóng sự xã hội sâu sắc, thể hiện sự sẻ chia với những gian khổ của lực lượng công an; phản ánh đậm nét những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng công an nhân dân…", đại tá Nguyễn Thành Long chia sẻ.



Cũng theo đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam luôn trân trọng những đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn, phóng viên báo chí trên trận tuyến đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng và trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Quảng Nam nói chung.

"Các nhà báo, phóng viên là những chiến sỹ nhiệt huyết trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, thông tin, truyền thông, đã ghi nhận trung thực, kịp thời tuyên truyền, phổ biến thông tin về các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển KT-XH; phản ánh toàn diện và đầy đủ tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương các gương điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phát hiện và thông tin những vấn đề bức xúc trong mọi lĩnh vực đời sống; đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, không đúng sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời phản ánh những biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí…", đại tá Nguyễn Thành Long cho biết.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan báo chí và sự đồng hành của lực lượng phóng viên nhà báo trong thời gian tới.

Ưu tiên, tăng cường nội dung, thời lượng, có nhiều bài viết hay, chất lượng phản ánh những thành tích, chiến công, những khó khăn của lực lượng công an, lan tỏa những điển hình tiên tiến, gương tốt việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định, an ninh, an toàn và phát triển bền vững.