Phó TGĐ HDBank đăng ký bán 1,12 triệu cổ phiếu HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank; HoSE: HDB) đã thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng HDBank- vừa đăng ký bán ra hơn 1,12 triệu cổ phiếu HDB do nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/9/2025 đến ngày 14/10/2025 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

Trước giao dịch, ông Hảo đang nắm giữ hơn 1,12 triệu cp HDBank, tương ứng 0,032% vốn điều lệ. Nếu thực hiện thành cộng, ông sẽ không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu HDB nào.

Chốt chiều 12/9, giá cổ phiếu HDB chốt phiên 31.500 đồng/cp, tăng hơn 25% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, ông Hảo sẽ thu về hơn 35,2 tỷ đồng sau giao dịch trên.

Diễn biến cổ phiếu HDB 3 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn.

Trước đó, lãnh đạo HDBank khác là ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc Tài chính ngân hàng HDBankđã hoàn tất bán ra 1,3 triệu cổ phiếu HDB, theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thoả thuận.

Sau giao dịch, ông Đẩu hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,28%, tương đương sở hữu hơn 151,1 triệu cp.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II, HDBank đạt trên 4.713 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 10.068 tỷ đồng - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay và vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi từ các hoạt động dịch vụ thanh toán, ngân hàng số, kinh doanh ngoại tệ… tăng trên 210% so với cùng kỳ, góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động tăng 30% lên 20.840 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản HDBank vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Huy động 664 nghìn tỷ đồng tăng 7%. Dư nợ vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gấp gần hai lần mức chung toàn ngành (tăng 9,9%), hướng vào các lĩnh vực ưu tiên là hạ tầng, sản xuất, tiêu dùng và là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế với rủi ro thấp.