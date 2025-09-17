Phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng chú trọng phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

Ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sau khi hình thành phường mới, địa phương đã đẩy mạnh phát triển tam nông, nhìn chung trong những tháng đầu năm 2025 trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản của địa phương đã có nhiều kết quả đáng khích lệ.

Địa bàn Quảng Phú sau sáp nhập tỷ trọng sản xuất nông nghiệp vẫn khá lớn, chiếm trên 50% giá trị sản xuất trên địa bàn; trong điều kiện sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND phường ghi nhận sự nổ lực cố gắng của các cán bộ đã nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, là trong đợt triển khai phòng chống dịch tả lợn Châu Phi vừa qua, đồng thời mong muốn các cá nhân, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu 2025”.

Phường Quảng Phú đã ra mắt và thành lập Hội khởi nghiệp phường thu hút nhiều doanh nghiệp, HTX..., tham gia phát triển sản phẩm địa phương. Ảnh: PQP

Đối với việc nuôi trồng thủy sản, phường Quảng Phú có 141ha/1 vụ nuôi tôm, năng suất bình quân vụ một là 1,5 tấn/ha. Hiện đang tiếp tục nuôi vụ 2, dự kiến thu hoạch trong tháng 9/2025.

Đối với khai thác con hến, dôn, địa phương có 130 ghe khai thác, bình quân mỗi ngày khai thác được từ 100kg đến 200kg trên ghe.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn phường Quảng Phú (xã Tam Thanh cũ) có khoảng 41 đơn vị giả cào với hơn 120 lao động. Về nghề khai thác đánh bắt bằng thuyền nan hoạt động khai thác gần bờ, hiện có 147 đơn vị, có động cơ từ 6-9 CV khai thác kết hợp nhiều loại nghề như, nghề lưới thanh ba, lưới 2 lở, lưới trích, bóng ghẹ..., với khoản 300 lao động.

Mô hình trồng măng tây tại phường Quảng Phú. Ảnh: H.B

“Đối với giả cào, đây là loại hình khai thác có hiệu quả trong mấy năm gần đây và đóng vai trò chủ đạo trong nghề khai thác đánh bắt thủy sản của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nghề giả cào không được khuyến khích phát triển nên một số hộ dân gặp khó khăn trong việc mua sắm mới tàu để khai thác và đăng ký, đăng kiểm.

Riêng đối với tàu, thuyền hoạt động gần, xa bờ, đây là loại nghề khai thác ven bờ, vốn đầu tư thấp và luôn có sự ổn định về giá trị sản phẩm khai thác, góp phần lớn trong việc tạo ra sản phẩm cho ngành du lịch tại địa phương.

UBND phường Quảng Phú đang xây dựng đề án phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó chú trọng một số nội dung về chuyển đổi cây trồng, chuyên canh, nông nghiệp kết hợp du lịch… Trong ảnh, là điểm du lịch Sông Đầm thuộc phường Quảng Phú. Ảnh: NĐN

Sản lượng tuy không nhiều bằng các nghề khai thác khác nhưng đây là nghề truyền thống của ngư dân trên địa bàn, giải quyết lượng lớn lao động và mang lại hiệu quả tương đối ổn định cho người dân. Nghề khai thác gần bờ cũng mang lại hiệu quả tương đối cho người dân nhờ lượng cá nổi đánh bắt như, cá trích, cá hố,... Sản lượng khai thác đánh bắt các tháng đầu năm đạt 2.438 tấn.

Kèm với việc phát triển thủy hải sản, đối với phát triển sản phẩm OCOP, địa phương cũng rất chú trọng, hiện trên toàn địa bàn có 9 sản phẩm OCOP được tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng công nhận như, nấm đông trùng hạ thảo, trà túi lọc và sấy thăng hoa của HTX Nấm Đông trùng hạ thảo Quảng Nam; bột bánh xèo Wanna Food của HTX dịch vụ nông nghiệp Hà Quang Minh; chả cá nhồng, xúc xích của HTX Biển Ngọc; Trà Nhàu và Trà nhàu túi lọc của HTX Best one…”, ông Nguyễn Văn Hiệu cho biết.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú Nguyễn Văn Hiệu cho biết thêm, để phát triển tam nông mạnh, thời gian tới địa phương đã yêu cầu Phòng Kinh tế, Hạ Tầng và Đô thị bám sát Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ phường để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp.

Trong đó, yêu cầu tham mưu đề án phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung, dự thảo trình UBND phường trong tháng 10/2025 trong đó chú trọng một số nội dung về chuyển đổi cây trồng, chuyên canh, nông nghiệp kết hợp du lịch…

Nắm bắt các chủ trương, các chính sách, các chương trình hỗ trợ của Trung ương, thành phố để kịp thời tham mưu đề xuất.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trong một lần thăm mô hình trồng nấm tại phường Quảng Phú

“Đặc biệt, tiếp tục triển khai chương tình OCOP năm 2025, bám sát chỉ đạo của Sở NN&MT để hướng dẫn các chủ thể xây dựng hồ sơ, tham mưu thủ tục công nhận kịp thời, đúng quy định, thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ qua các phương tiện truyền thông.

Đặc biệt, sớm rà soát lại tất cả các kinh phí, nhất là kinh phí sự nghiệp công ích thuỷ lợi, hỗ trợ đất trồng lúa, hỗ trợ chương trình OCOP, Nghị quyết 35 hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chương trình NTM…đã được phân bổ về các địa phương An Phú, Tam Phú, Tam Thanh (cũ) để tiếp tục triển khai…”, ông Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh.