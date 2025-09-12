PV Power muốn tăng vốn điều lệ lần đầu sau 7 năm cổ phần hóa

Theo tài liệu, nội dung quan trọng của Đại hội là trình cổ đông thông qua phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nhằm có thêm nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Tổng số lượng phát hành dự kiến gần 726 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ tăng 31%, qua đó sẽ nâng vốn điều lệ từ 23.419 tỷ hiện tại lên 30.679 tỷ đồng.

Trích tài liệu ĐHĐCĐ PV Power.

Cụ thể, tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương với hơn 351 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tổng cộng 281 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới). Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền muốn huy động 2.810 tỷ đồng. Dòng tiền này sẽ giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 như thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/đối tác.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

HĐQT đề xuất triển khai đồng thời 3 phương thức chào bán và phát hành cổ phiếu bên trên, thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2025-2026.



Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên PV Power thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ kể từ khi cổ phần hóa. PV Power (POW) đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2018 sau khi bán toàn bộ 468 triệu cổ phiếu trong phiên IPO với giá bình quân 14.938 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào tháng 6/2018 và sau đó niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ 14/1/2019.



Hiện, Petrovietnam vẫn là công ty mẹ nắm giữ 79,94% cổ phần doanh nghiệp.

PV Power ký hợp đồng mua bán than dài hạn

Trước đó, ngày 22/8/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã ký hợp đồng mua bán than dài hạn cho Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1.

Tham dự và chứng kiến lễ ký có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV; ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc. Về phía PV Power có ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT; ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc; cùng các đại diện trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên của PV Power.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa PV Power và Công ty TNHH Năng lượng Xekong, Tập đoàn PSGC về hợp tác đào tạo.

Theo tinh thần Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về mua bán than và điện, các Tập đoàn/Tổng công ty (TKV, Tổng công ty Đông Bắc, PV Power) được phép ký kết hợp đồng dài hạn với Công ty TNHH Năng lượng Xekong (XPPL) với khối lượng dự kiến hàng năm từ 8-10 triệu tấn/năm.

Ký kết hợp đồng mua bán than dài hạn giữa PV Power Fuel và Công ty TNHH Năng lượng Xekong.

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh chúc mừng kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, Petrovietnam nói riêng với các đối tác Lào. Đồng thời khẳng định việc ký kết mua bán than dài hạn giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng cũng như góp phần bồi đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Lào.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Phạm Tuấn Anh phát biểu tại lễ ký kết.

Nguồn than XPPL tại Sekong-Saravan có đặc tính tương tự than Hòn Gai. PV Power đã sử dụng nguồn than này cho NMNĐ Vũng Áng 1 cho thấy phù hợp về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Cũng trong dịp này, PV Power đã ký các Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Phonesack và XPPL về phát triển dự án điện than công suất 1.800 MW, hợp tác đào tạo và nghiên cứu cơ chế mua than dài hạn, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định cho các nhà máy điện của Petrovietnam/PV Power.