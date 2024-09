Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế đến Úc quảng bá du lịch với “điểm đến du lịch xanh”, “miền di sản diệu kỳ”

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: "Thị trường khách du lịch Úc luôn là thị trường khách truyền thống và đứng thứ 3 trong top 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Quảng Nam".

Ngày 11/9, tại thành phố Melbourne nước Úc, ngành du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" nói riêng và "Miền di sản diệu kỳ" nói chung, đồng thời đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Australia (Úc), đặc biệt liên kết phát triển, duy trì thị trường khách Úc đến Quảng Nam và khu vực miền Trung Việt Nam.

Chương trình "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" nói riêng và "Miền di sản diệu kỳ" nói chung được tổ chức tại khách sạn InterContinental Melbourne the Rialto, thành phố Melbourne, Úc. Tham dự sự kiện có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Úc bà Đoàn Thị Thanh Mai - Bí thư thứ nhất, ông Phillipe Le Liu - Ủy viên Hội đồng thành phố thành phố Melbourne, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade), Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, Hội đồng kinh doanh Úc - Việt Nam và gần 100 đại diện đến từ các công ty du lịch, hãng hàng không, cơ quan báo chí tại Melbourne, Úc.

Phía Việt Nam có 27 đơn vị, doanh nghiệp du lịch của 3 tỉnh, thành gồm, Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, trong đó có 16 đơn vị, doanh nghiệp của Quảng Nam tham gia là, Almanity Hoi An Resort & Spa, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, Citadines Pearl Hoi An, TMG group, Visit Indochina, Venus Travel, Bellerive Hoi An Hotel and Spa, Grand Sunrise Palace Hoian & Danang Hotel, Anmira resort & spa Hoi An, Hoi An Central Boutique Hotel & Spa, Bệnh viện Sài Gòn - Hội An, 365 Travel, Vinpearl Resort &Villas, Shilla Monogram Quangnam Danang, Hoiana Resort & Golf, Sabirama Hoi An.

Chương trình được tổ chức với các hoạt động chính là tổ chức không gian (B2B) gặp gỡ, kết nối trực tiếp để các doanh nghiệp du lịch tiếp cận, trao đổi, giới thiệu thông tin, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch và ký kết hợp tác, phát triển thị trường với các đối tác Úc.

Không gian để chiếu phim, trưng bày hình ảnh giới thiệu về văn hóa, du lịch, sản phẩm đặc sản 3 địa phương; giới thiệu điểm đến, cập nhật thông tin, sản phẩm du lịch mới, chương trình kích cầu du lịch, sự kiện, lễ hội của 3 địa phương và trao đổi về các nội dung liên quan hoạt động đón khách du lịch thị trường Úc đến miền Trung, Việt Nam.

Tại chương trình, hãng hàng không Vietnam Airlines giới thiệu đường bay và các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Quảng Nam đã giới thiệu trực tiếp đến các lữ hành, đối tác những sản phẩm dịch vụ du lịch phù hợp nhu cầu, thị hiếu thị trường Úc và các gói khuyến mãi trong thời gian sắp tới.

Tiếp nối chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại thành phố Melbourne, Úc, đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ tham dự Hội thảo Xúc tiến Đầu tư - Du lịch tại thành phố Sydney, Úc vào ngày 13/9/2024.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: "Thị trường khách Úc luôn là thị trường khách truyền thống và đứng thứ 3 trong top 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Quảng Nam.

Năm 2023, Quảng Nam đón 104.000 lượt khách Úc và 8 tháng đầu năm 2024 đón hơn 96.000 lượt. Khách Úc đặc biệt quan tâm đến du lịch văn hóa, du lịch golf, du lịch xanh bền vững của tỉnh Quảng Nam, vì vậy Quảng Nam hội tụ đủ các yếu tố bởi nơi đây sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới, các sân golf tiêu chuẩn quốc tế, du lịch xanh bền vững và ẩm thực đa dạng.

Quảng Nam đang rất tập trung phát triển du lịch xanh, sinh thái bền vững, du lịch nông thôn... Hội An được nhiều tạp chí quốc tế vinh danh là điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; đứng thứ 4 trong top 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới và gần đây chuyên trang du lịch Escape của Úc ca ngợi Hội An là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ tháng 9.

Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại Úc lần này hy vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội mới, góp phần phục hồi dòng khách quốc tế, đẩy mạnh thu hút thị trường khách khu vực châu Úc nói chung cũng như thị trường khách Úc nói riêng đến Quảng Nam và miền Trung Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của du lịch Quảng Nam là điểm đến du lịch xanh trên bản đồ thế giới".