Quảng Nam: Khai trương Trung tâm OCOP TP.Hội An

UBND TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức khai trương Trung tâm OCOP TP.Hội An tại số 72 đường Nguyễn Thái Học (khu phố cổ Hội An).