Quảng Nam: Thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2

Ngày 26/10, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định số 3083 về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Quảng Nam chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 2384/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh đối với dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Lý do thu hồi quyết định chủ trương đầu tư là do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh xin tự chấm dứt hoạt động dự án do không thể đầu tư xây dựng lưới điện dùng chung để đấu nối phát điện theo quy hoạch của Bộ Công Thương.

Một trong hàng chục dự án thủy điện được xây dựng tại Quảng Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (Ảnh: Trương Hồng)

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Vinh có trụ sở chính xã Chà Vàl (huyện Nam Giang) được đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2.

Dự án nhà máy thủy điện Đăk Pring 2 được thực hiện tại thôn A Bát (xã Chà Vàl) với công suất thiết kế 5,4MW; tổng diện tích đất sử dụng hơn 45ha, tổng vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng, trong đó tín dụng 137 tỷ đồng, còn lại là vốn góp…