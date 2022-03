Quảng Nam: Tranh giải golf nhận thưởng xe BMW 520i Lux, trị giá gần 2,5 tỷ đồng

Hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022, mới đây Hội Golf Quảng Nam đã tổ chức giải golf thường niên tỉnh Quảng Nam năm 2022, trong đó giải thưởng cao nhất nhận được xe BMW 520i Lux, trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" đã được tổ chức vào tối 26/3 tại đảo Ký ức Hội An. Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng cho nhà tài trợ kim cương (Ảnh: Q.H)

Riêng Hội Golf Quảng Nam ra mắt vào tháng 12/2020, do ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam làm Chủ tịch đã có hoạt động ấn tượng với sự đồng lòng nhất trí của các thành viên và đối tác, cũng như các mạnh thuờng quân. Thông qua các cuộc họp định kỳ giữa những thành viên của BCH, Hội Golf Quảng Nam đã đề ra kế hoạch hoạt động dài hạn với những ý nghĩa thiết thực.

Giải Golf Thaco Championship, do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và Hội Golf Quảng Nam tổ chức nằm trong khuôn khổ các giải đấu thường niên của Hội Golf Quảng Nam và đặc biệt hơn nữa giải đấu của chúng ta vinh dự nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2022, chuỗi sự kiện được tổ chức với quy mô lớn trên toàn tỉnh khẳng định thông điệp Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.

Ban Tổ chức giải golf Quảng Nam tặng xe cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Q.H)

Ông Nguyễn Tiến Lãng - Phó chủ tịch Hội Golf Quảng Nam làm Trưởng ban tổ chức cho biết, giải năm nay diễn ra tại Montgomerie Links Golf Club (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - Câu lạc bộ nổi tiếng được đánh giá cao trong việc tổ chức các giải đấu danh giá - sân golf được bình chọn 1 trong 10 sân golf ưu tú nhất Châu Á Thái Bình Dương.

"Giải năm nay có đến 144 golf thủ tham dự và tranh đấu, với các giải thưởng HIO như: thưởng 1 xe BMW 520i Lux, trị giá gần 2,5 tỷ đồng, 1 BMW X1, trị giá xe hơn 1,8 tỷ đồng, 1 xe Pan America 1250 special trị giá 800 triệu đồng, bên cạnh hiện vật còn nhiều phần thưởng tiền mặt là 600 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỷ đồng", ông Lãng nhấn mạnh.

Các phần thưởng của giải golf năm 2022 (Ảnh: Q.H)

Ông Phạm Quốc Hùng - Chủ tịch Hội Golf Quảng Nam cho biết, Hội Golf Quảng Nam ra đời và trở thành đầu tàu để kết nối những người yêu mến thể thao và yêu golf trong khu vực, nổ lực mang đến sân chơi mà ở đó chúng ta tôn vinh nét đẹp trong văn hóa chơi golf, kết nối sự kiện thể thao với các phong trào thiện nguyện.

"BCH Hội Golf Quảng Nam đã thực sự tạo nên cảm hứng cho những người làm golf và chơi golf tại tỉnh nhà bằng chính phong cách dẫn dắt chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Giải đấu lần nay không chỉ nằm trong chuỗi hoạt động năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam điểm đến xanh mà còn là một cầu nối ấm áp tình người. Hội sẽ trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh trong khuôn khổ giải đấu.

Những món quà nhỏ nhưng vô cùng thiết thực, làm cho hành trình đi học của các em trở nên thuận tiện hơn, và càng làm cho hình ảnh của bộ môn golf trở nên thân thương, chan chứa hơn nữa trong mắt cộng đồng dân cư lân cận…", ông Hùng chia sẻ.

Những golf thủ đanh tranh giải (Ảnh: Q.H)

Cũng theo ông Phạm Quốc Hùng, từ khi thành lập tháng 12/2020 đến nay Hội Golf Quảng Nam đã có hơn 130 thành viên và BCH đã có những buổi làm việc với các sân golf trong khu vực để có các chính sách ưu đãi, giúp cho thành viên Hội có những trải nghiệm chơi gôn thú vị hơn.

Đến nay, Thaco, LG, PM GAS là ba nhà tài trợ chính đồng hành xuyên suốt trong các hoạt động của Hội, ngoài ra 3 sân golf trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành với Hội Golf bằng những chính sách về giá rất thiết thực, trong đó tiêu biểu là sân golf Hoiana Shores, đơn vị cung cấp những khóa học golf miễn phí hàng tuần cho con - em của Hội viên Hội Golf Quảng Nam…