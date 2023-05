Quảng Ngãi: Dự kiến trình cấp phép khai thác 6 mỏ cát

6 mỏ cát được Sở TNMT dự kiến trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, cấp phép khai thác vào cuối tháng 5/2023 nằm rải đều ở địa bàn 5 huyện, thành phố.

Sáng 11/5, theo thông tin PV Etime thu thập, Sở TNMT đã báo cáo cấp thẩm quyền về giải pháp và kế hoạch "giải nhiệt" cho cát xây dựng trên địa bàn trong thời gian sắp đến.

Cùng với số đang khai thác, với dự kiến đến cuối tháng 5/2023, 6 mỏ cát được trình cấp phép, sẽ góp phần "giảm nhiệt" cho tình trạng thiếu cát ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó dự kiến đến ngày 15/5/2023, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng đối với 3 mỏ cát làm VLXD thông thường, gồm mỏ Tịnh An - Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát thôn Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò đối với mỏ cát Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; đôn đốc 3 đơn vị trúng đấu giá Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng…sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác theo quy định.

Đáng chú ý hơn cả là dự kiến đến 30/5/2023, Sở TNMT sẽ trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép khai thác đối với 6 mỏ, "hạ nhiệt" phần nào việc thiếu cát làm VLXD thông thường trên địa bàn Quảng Ngãi.

Cụ thể 6 mỏ mà Sở TNMT dự kiến trình tỉnh cấp phép, gồm mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi; mỏ cát thôn Trường Xuân - Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; mỏ cát CS6, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà; mỏ cát thôn Bắc Lân và mỏ cát thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ.

Tại nhiều công trình đang thi công ở Lý Sơn, đơn vị trúng thầu phải mua với giá trên nữa triệu đồng/m3 cát. Ảnh: Công Hoàng.

Đến hết tháng 6/2023, Sở TNMT sẽ trình UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác đối với mỏ thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa; tiếp tục tổ chức thẩm định, trình tỉnh cấp phép khai thác Điểm bồi tụ cát thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng; mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa.