Quảng Ngãi: Sạt lở đất gây ô nhiễm nguồn nước làm chết 70 tấn cá tầm nuôi

Sáng 31/10, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Nguyễn Văn Lời cho biết, đã huy động người dân hỗ trợ HTX Thủy sản Ngọc Linh để cứu vớt số cá tầm nuôi.

Nguồn nước dẫn vào hồ nuôi cá tầm của HTX Thuỷ sản Ngọc Linh đục ngầu đất do sạt lở núi tràn xuống. Ảnh: CTV

Khu vực hồ nuôi cá tầm của HTX Thuỷ sản Ngọc Linh. Ảnh: CTV

Theo tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào sáng sớm cùng ngày, mưa lớn đã làm khu vực đồi đầu nguồn nước thuộc thôn Lê Ngọc, xã Ngọc Linh bị sạt lở.

Đất đá của vụ sạt lở làm hư hỏng trụ điện, rồi tràn xuống suối dẫn vào khu vực hồ nuôi cá tầm của HTX Thuỷ sản Ngọc Linh, làm cá bị sốc chết la liệt.

Video: Sạt lở đất gây ô nhiễm nguồn nước làm chết 70 tấn cá tầm nuôi của HTX Thuỷ sản Ngọc Linh.

Qua thống kê sơ bộ, tổng số cá tầm nuôi của HTX Thuỷ sản Ngọc Linh ước khoảng 70 tấn, gây thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Được biết ,Ngọc Linh cũng là xã mà trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, đã xảy ra vụ núi nổ gây sạt lở vùi lấp đường, cô lập 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng), với khoảng 430 hộ dân/1.700 khẩu.

Cá tầm chết ước khoảng 70 tấn. Ảnh: CTV

Người dân đang nỗ lực cứu số cá tầm bị sốc nước.Ảnh: CTV

Sau khi xử lý 1 phần đất đá của vụ sạt lở, hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng đưa lương thực vào các thôn trên để hỗ trợ cho người dân.