Qua kiểm tra đột xuất 19 gói thầu của các dự án, công trình đang thi công ở 8 huyện, thị thành và 1 BQL DA trực thuộc tỉnh được giao làm chủ đầu tư, Đoàn kiểm tra liên ngành Quảng Ngãi phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm, chậm tiến độ.

Sáng 9/5, trao đổi với PV Etime, đại diện Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, đã có kết luận về việc kiểm tra đột xuất tại các dự án, công trình đang thi công ở 8 huyện, thị thành và 1 BQL DA trực thuộc tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Được biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của chính quyền tỉnh, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp với 6 sở, ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chọn ngẫu nhiên 19 gói thầu của các dự án, công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng, công nghiệp đã và đang triển khai thi công trên địa bàn để kiểm tra.

Công trình vũng neo đậu Lý Sơn giai đoạn 2, với tổng kinh phí 400 tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm chưa hoàn thành, gây bức xúc trong dư luận.

Trong đó được chọn để kiểm tra nhiều nhất là BQL DA các công trình giao thông tỉnh (5 gói thầu), thị xã Đức Phổ (3 gói thầu), 6 huyện thành còn lại có số lượng từ 1-2 gói/địa phương.

Qua kiểm tra đã phát hiện 6 gói thầu, chiếm tỷ lệ gần 1/3 tổng số gói thầu được chọn kiểm tra có vi phạm, chậm tiến độ. Nhiều nhất là BQL DA các công trình giao thông (3/5 gói thầu), thị xã Đức Phổ (2/3 gói thầu).

Đơn cử là gói thầu số 38, thi công kênh N6 (hiện được chuyển về BQL DA công trình giao thông làm chủ đầu tư), do Liên danh Công ty TNHH Hùng Tiến-Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251, trúng thầu thi công với giá gần 18,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ cam kết đã ký thời gian thi công và hoàn thành là 8/2020-8/2021, nhưng tại thời điểm kiểm tra công trình đang dừng thi công, với khối lượng đã thực hiện chỉ khoảng 16%, so với hợp đồng được ký kết.

BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra một công trình bị chậm tiến độ, đơn đơn vị làm chủ đầu tư.

Thê thảm hơn là công trình trường Mầm non Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, do UBND huyện Tư Nghĩa làm chủ đầu tư, do Công ty TNHH Hoàng Yên trúng thầu thi công, với giá gần 10 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ký kết công trình sẽ được thi công 300 ngày kể từ khi bàn giao mặt bằng, với thời gian dự kiến bàn giao vào tháng 9/2020. Tuy nhiên qua kiểm tra thì sau khi khởi công (thực tế là vào tháng 9/2020) đến giữa tháng 11/2020, công trình đã dừng thi công.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình này vẫn đang trong tình trạng "đứng bánh", với khối lượng thi công chỉ mới đạt khoảng 1,2% và tại hiện trường, nhà thầu không còn tập trung máy móc, thiết bị vật tư để xây dựng.

Còn tại 2 công trình do UBND thị xã Đức Phổ làm chủ đầu tư, gồm: Mở rộng, nâng cấp Nhà hiệu bộ và 4 phòng học bộ môn trường THCS Phổ Khánh; Mở rộng, nâng cấp Nhà hiệu bộ và 4 phòng học bộ môn trường THCS Phổ Thuận, do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ (gọi tắt Công ty) Đạt Tiến trúng thầu thi công, với tổng số tiền gần 10,5 tỷ đồng.

Không chỉ chậm tiến độ, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh còn phát hiện công nhân tham gia thi công của doanh nghiệp này không được trang bị bảo hộ, chưa được huấn luyện về an toàn lao động.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Chưa hết tại công trình Mở rộng, nâng cấp Nhà hiệu bộ và 4 phòng học bộ môn trường THCS Phổ Thuận, Công ty Đạt Tiến vẫn chưa xác định được thời điểm hoàn thành, bàn giao để đưa công trình vào sử dụng.

Trả lời PV Etime về tình trạng nêu trên, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã báo cáo (văn bản số 269/KL-SXD, ngày 20/4/2021), tham mưu cho cấp thẩm quyền chỉ đạo và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ theo quy định hiện hành.