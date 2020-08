Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhất trí với phương án tận dụng nguồn đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy may tại phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt.

Ngày 6/8, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì cuộc họp, bàn phương án tháo gỡ khó khăn về vật liệu san lấp cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy may tại phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt.

Xe tải chở đất đá thải mỏ đi san lấp dự án trên địa bàn TP.Cẩm Phả.

Theo báo cáo, dự án nhà máy may mặc của Công ty Hoa Lợi Đạt tại phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả sẽ có diện tích quy hoạch khoảng 12,2ha, nhu cầu về vật liệu san lấp khoảng 400.000m3 đất đá.

Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, giải quyết triệt để bài toán môi trường nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của nhà đầu tư, các đại biểu thống nhất phương án tận dụng nguồn đất đá thải mỏ của ngành than để làm vật liệu san lấp cho dự án.

Bãi thải mỏ Đông Cao Sơn nằm trên địa bàn TP.Cẩm Phả.

Sau khi nghe ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự họp, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhất trí với phương án tận dụng nguồn đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng cho dự án.

"Dự án đầu tư xây dựng nhà máy may mặc Hoa Lợi Đạt là dự án quan trọng, sau khi hoàn thành có thể giải quyết việc làm cho khoảng từ 5.000 - 10.000 lao động nữ. Do đó, quan điểm là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các sở, ngành chức năng của tỉnh và TP.Cẩm Phả phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thực hiện dự án, trước mắt là giải quyết triệt để bài toán về nguồn vật liệu san lấp", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu TP.Cẩm Phả khẩn trương làm việc với Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt và Tập đoàn TKV để thống nhất về phương án san lấp. Sở TNMT phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh, báo cáo các Bộ chuyên ngành cho phép tận dụng đất đá thải của tất cả các mỏ than để làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh.