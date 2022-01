Ngày 8/1, Regal Food đã chính thức khai trương chi nhánh Regal Food Victoria đầu tiên tại khu biệt thự Đảo Ngọc quốc tế Regal Victoria.

Mang sứ mệnh tiên phong trong việc mang ẩm thực tinh hoa châu Âu về Việt Nam, Regal Food góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe của quý khách hàng thông qua việc cung cấp nguồn thực phẩm hữu cơ cao cấp nhập khẩu 100% nước ngoài cùng những trải nghiệm đẳng cấp, tôn vinh chất thượng lưu, sang trọng chưa từng có.

Regal Food đã chính thức khai trương chi nhánh Regal Food Victoria đầu tiên tại khu biệt thự Đảo Ngọc quốc tế Regal Victoria. Ảnh: PV.

Regal Food Victoria là một không gian trải nghiệm lần đầu tiêu tại Việt Nam được tích hợp hàng loạt các dịch vụ mua sắm, thưởng thức ẩm thực, giải trí 5 tầng. Nhằm mang tới một trải nghiệm tiện ích mua sắm đẳng cấp hàng đầu, toàn bộ nội thất của Regal Food Victoria được nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu bởi các thương hiệu nội thất lừng danh. Tại đây, khách hàng không chỉ được thưởng thức ẩm thực tinh hoa, thẩm thấu các câu chuyện riêng về các nền văn hóa ẩm thực trên thế giới mà còn đắm mình trong không gian đậm chất nghệ thuật xuyên suốt.

Siêu thị Regal Deli cung cấp các loại thực phẩm chủ yếu nhập khẩu từ Châu Âu, bao gồm 1.000 mặt hàng từ thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, đóng gói đến bánh kẹo, trái cây, trà... Ảnh: PV.

Regal Food mang đến không gian trải nghiệm mới với mô hình "All in one" đẳng cấp thế giới, bao gồm: Không gian mua sắm đẳng cấp Regal Deli; Nhà hàng thưởng thức món ăn Châu Âu Regal Bistro; Không gian thưởng Cafe, trà hoàng gia ngay bên bể bơi; Không gian VIP Cigar - Rượu vang được nhập khẩu bởi nguồn hàng chính hãng.



Regal Deli - Siêu thị thực phẩm nhập khẩu chuẩn Châu Âu

Trong đó, siêu thị Regal Deli cung cấp các loại thực phẩm chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm 1.000 mặt hàng từ thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, đóng gói đến bánh kẹo, trái cây, trà, các loại gia vị đạt các chứng nhận tiêu chuẩn dinh dưỡng khắt khe, cung ứng sản phẩm Châu Âu cho những người sành ăn nhất, đặc biệt là thực phẩm và rượu cao cấp với hơn 55 thương hiệu hợp tác lừng danh toàn thế giới.

Sau khi khai trương Regal Food Victoria đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và du khách. Ảnh: PV.

Không chỉ về thực phẩm đóng gói, Regal Food Victoria còn đặc biệt cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống từ thịt bò Stanbroke (Úc), thịt cừu Bottega Zelachi (Canada), thịt heo Iberico đắt nhất thế giới với quy trình chăn nuôi, xử lý và chế biến dựa trên tiêu chuẩn an toàn và sạch nhất.

Cùng hàng loạt nguồn thực phẩm sức khỏe tươi ngon hàng ngày như thịt heo và thịt bò mát, các dòng trái cây tươi nhập khẩu cùng các loại hải sản từ Châu Mỹ. Bên cạnh đó, nguồn rau sạch đến từ các nông trại rau hữu cơ đạt chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap về rau quả như PT Farm, rau Kata Việt - Nhật cũng được Regal Food Victoria cung ứng đầy đủ mỗi ngày.



Khu vực thưởng rượu vang thượng hạng cùng cigar chính hãng Habanos

Với mong muốn mang đến trải nghiệm cuộc sống thượng lưu đặc biệt cho khách hàng, Regal Food đặc biệt cung cấp nguồn hàng chính hãng 27 dòng xì gà Habanos - Một trong những tập đoàn hàng đầu thuộc nhà nước Cuba, chuyên phân phối tất cả các nhãn hiệu xì gà và thuốc lá do Cuba sản xuất và được xuất khẩu trên toàn thế giới.

Không gian sang trọng, các thượng khách sẽ được tiếp đãi thị giác lẫn vị giác với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: PV.

Tất cả các loại xì gà cao cấp của Habanos đều được làm hoàn toàn thủ công trên hòn đảo Cuba thuộc vùng Caribbean cho ra đời những cây thuốc lá thấm đẫm hương vị độc đáo và riêng biệt của vùng đất này, đem đến cho những khách hàng thượng lưu tôn quý những trải nghiệm ấn tượng khó quên.



Bên cạnh đó, khu vực Wine & Cigar còn cung cấp các loại rượu vang hảo hạng, có tuổi đời hàng chục năm nhập khẩu trực tiếp Châu Âu từ các đơn vị phân phối độc quyền như Malthop – Winecellar và Avanti – Group dẫn đầu về nhập khẩu các dòng rượu vang Ý, rượu whisky nhập khẩu từ Anh, Mỹ, Pháp với nhiều thương hiệu từ phổ biến đến cao cấp nhất với danh mục hơn 1.000 sản phẩm mang đến hàng loạt lựa chọn cho khách hàng.

Regal Bistro – Mang di sản ẩm thực tinh hoa thế giới về Việt Nam

Nhà hàng 5 sao phong cách Châu Âu Regal Bistro khơi gợi và đánh thức vị giác thực khách bởi các đầu bếp tài năng, nguyên vật liệu thượng hạng từ Châu Âu và chuyển từ Regal Deli ngay bên cạnh, phương pháp chế biến mang đẳng cấp quốc tế được phục vụ đầy đủ sáng, trưa, tối.

Trong không gian sang trọng, các thượng khách sẽ được tiếp đãi thị giác lẫn vị giác những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, thưởng thức tinh hoa ẩm thực chuẩn phong cách Châu Âu với nguồn nguyên liệu nhập khẩu tại siêu thị Regal Deli.

Với menu đa dạng từ món khai vị, set cold cut ăn kèm rượu vang và cigar, các món salad và soup truyền thống của các nước phương Tây, món chính bao gồm thịt heo Iberico ngon nhất thế giới, thịt thăn bò Mỹ được tuyển chọn từ những phần thịt chất lượng nhất hay những phần hải sản được chế biến công phu nhưng vẫn giữ lại giá trị dinh dưỡng tuyệt đối cho các thực khách sành ăn.



Điều đặc biệt khác, Regal Bistro là nhà hàng hiếm hoi tại Việt Nam sử dụng lò củi nhập khẩu từ Ý để tạo nên những chiếc pizza ngon tuyệt, đa dạng từ pizza 5 loại phô mai, xúc xích Ý; pizza thịt bò tươi, cá ngừ mang lại hương vị độc đáo không nơi đâu có được.

Bên cạnh dịch vụ ăn uống tại chỗ, Regal Bistro còn cung cấp dịch vụ độc quyền - Book Chef at Home cho các bữa tiệc sinh nhật, Giáng sinh, Tất niên hay đơn giản, một bữa tối lãng mạn riêng tư dành cho những ai có nhu cầu.

Sau khi chính thức khai trương và đón những thực khách đầu tiên, Regal Food Victoria đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và du khách. Theo đó, những người có chuyên môn cũng bày tỏ hy vọng rằng điểm đến này sẽ thu hút nhiều vị khách "sành ăn" từ khắp nơi trên thế giới và trở thành một biểu tượng mới đầy tự hào và giúp thúc đẩy ngành du lịch trong thành phố biển Đà Nẵng trong thời gian tới.