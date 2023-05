SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ SHBFinance cho đối tác Krungsi

Về MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Có trụ sở chính tại Tokyo và với hơn 360 năm lịch sử, MUFG có mạng lưới toàn cầu với khoảng 2.400 văn phòng tại hơn 50 quốc gia. Tập đoàn có khoảng 170.000 nhân viên và cung cấp các dịch vụ bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng ủy thác, chứng khoán, thẻ tín dụng, tài chính tiêu dùng, quản lý tài sản và cho thuê. Tập đoàn đặt mục tiêu "trở thành tập đoàn tài chính đáng tin cậy nhất thế giới" thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các công ty đang điều hành và đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu tài chính của khách hàng, phục vụ xã hội và thúc đẩy tăng trưởng chung và bền vững vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cổ phiếu của MUFG được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nagoya và New York.