SHB khai trương chi nhánh tại Bến Tre

Ngày 25/09/2023, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức khai trương, đưa vào hoạt động SHB Bến Tre tại địa chỉ 8/2 Trần Quốc Tuấn, Phường 4, Thành phố Bến Tre. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường trọng điểm phía Nam theo định hướng phát triển mạnh mẽ của SHB.

Lễ khai trương SHB Bến Tre có sự tham dự của Ông Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre; Bà Nguyễn Thị Mai Rý – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre; Ông Huỳnh Vĩnh Khánh – Chủ tịch UBND Thành phố Bến Tre; Ông Lê Công Thành – Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre; Bà Nguyễn Thị Đậm - Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An và Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng SHB cùng đại diện lãnh đạo NHNN, các cơ quan ban ngành của tỉnh, thành phố Bến Tre; Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cùng đông đảo khách hàng, đối tác của SHB.

(Từ trái qua phải) Bà Nguyễn Thị Mai Rý – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre; Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT SHB; Ông Lê Công Thành – Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre; Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB và ông Huỳnh Thanh Huấn – Giám đốc SHB Bến Tre cắt băng khai trương SHB Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre là một trong những thị trường giàu tiềm năng thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đang có những bước phát triển kinh tế ấn tượng. Năm 2022, GRDP tỉnh Bến Tre tăng 7,33%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; xuất khẩu ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 19,69%. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh tăng 22,75% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre có lợi thế về diện tích đất nông nghiệp màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên trù phú, văn hóa đa dạng, phong phú, thuận lợi để phát triển nhiều loại hình kinh tế từ nông, lâm, công nghiệp đến thương mại, dịch vụ,… tạo đà bứt phá trong tương lai.

Gia nhập thị trường tài chính tại Bến Tre, SHB sẽ mang tới cho thị trường những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với đặc thù của từng phân khúc khách hàng, góp phần vào sự phát triển kinh tế tại tỉnh Bến Tre cũng như khai thác, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng khách hàng doanh nghiệp và thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng. Đồng thời, việc đưa vào hoạt động SHB Bến Tre nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh năm 2023 của ngân hàng. Theo lộ trình phát triển, trong năm 2023, SHB sẽ đưa vào hoạt động thêm 4 chi nhánh mới tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Giang, Phú Thọ và 25 phòng giao dịch, nâng tổng số điểm giao dịch của SHB lên 569 điểm trong và ngoài nước.

Tọa lạc ở vị trí thuận lợi, được trang bị cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, SHB Bến Tre sẽ mang đến cho khách hàng đầy đủ các giải pháp tài chính hiệu quả và tiện ích như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ cùng các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại, an toàn và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và Ngân hàng SHB.

Đánh giá cao vị thế, uy tín thương hiệu và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của ngân hàng SHB trong suốt thời gian qua, Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chia sẻ sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân tỉnh đối với sự phát triển của SHB nói riêng và tại tỉnh Bến Tre nói chung trong thời gian tới, đồng thời kỳ vọng SHB Bến Tre sẽ trở thành điểm sáng trong thị trường tài chính địa phương.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà nhấn mạnh SHB Bến Tre sẽ hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển vững mạnh đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

Tiếp thu những ý kiến của Lãnh đạo địa phương và Lãnh đạo NHNN tỉnh Bến Tre, Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: "Là ngân hàng TMCP luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp, SHB chú trọng đẩy mạnh nguồn vốn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông sản cho các vùng trọng điểm trên cả nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sự kiện khai trương Chi nhánh Bến Tre ngày hôm nay nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của SHB nhằm cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho người dân, đặc biệt là người dân tỉnh Bến Tre một cách hiệu quả nhất."

Ông Huỳnh Thanh Huấn - Giám đốc SHB Bến Tre đại diện ngân hàng trao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bến Tre 100 triệu đồng.

Cũng tại lễ khai trương, Ông Huỳnh Thanh Huấn – Giám đốc SHB Bến Tre đã đại diện Ngân hàng trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bến Tre. Đây là hành động cụ thể hóa cam kết tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh cũng như nỗ lực của SHB nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, sự thịnh vượng của xã hội.

Nhân dịp khai trương, SHB Bến Tre triển khai chương trình khuyến mại "Tưng bừng khai trương – Ngập tràn quà tặng" với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm từ 20 triệu đồng với thời gian từ 6 tháng trở lên. Chương trình diễn ra trong 3 tháng từ nay đến 31/12/2023 với nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian triển khai chương trình, 03 khách hàng cá nhân đầu tiên giao dịch mỗi ngày tại SHB Bến Tre sẽ nhận được combo quà tặng thiết thực từ ngân hàng.

"Với tiềm năng phát triển cùng tiềm lực nội tại mạnh mẽ, sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh, NHNN tỉnh, các Sở ban ngành các cấp và đặc biệt là sự tín nhiệm của khách hàng là cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trên địa bàn cùng đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên quyết tâm, đầy nhiệt huyết, SHB Bến Tre sẽ hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển vững mạnh, mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, cộng đồng, qua đó, cùng hệ thống ngân hàng trên địa bàn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung." Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB nhấn mạnh tại sự kiện.

Được trang bị cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, SHB Bến Tre sẽ mang đến cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, hiệu quả với chất lượng cao.

Tính đến hết quý II/2023, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của SHB đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu về quy mô của SHB đạt tăng trưởng tốt. Tổng tài sản SHB đạt 585 nghìn tỷ đồng, tăng 6,21% so với đầu năm, vốn tự có đạt 66 nghìn tỷ đồng. Huy động từ thị trường I của SHB đạt tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 465 nghìn tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 424 nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 36.194 tỷ đồng, vững vàng vị thế TOP 4 NHTMCP tư nhân về vốn điều lệ.

Phát triển bền vững song song với chiến lược chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, SHB đang ngày càng khẳng định tầm vóc thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước, vươn tầm khu vực. Với nền tảng công nghệ và tiềm lực tài chính vững mạnh, SHB đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ thông tin, góp phần tạo động lực tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, gia tăng hiệu quả trong phát triển dịch vụ và chiến lược ngân hàng bán lẻ hiện đại.

2023 đánh dấu 30 năm SHB đồng hành, phát triển cùng đất nước. Đây cũng là thời điểm ngân hàng triển khai công tác chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực nội tại, mở rộng hệ thống với mục tiêu quyết liệt hiện thực hóa định hướng chiến lược 2022-2027, trong đó sớm đưa SHB trở thành Ngân hàng hiệu quả nhất, ngân hàng số được yêu thích nhất và trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực.

Thông tin về Ngân hàng SHB SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.

SHB là đối tác đồng hành của các định chế tài chính quốc tế lớn như WB, ADB, KfW, JICA… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD khẳng định uy tín và năng lực của SHB trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng của Ngân hàng trong việc phát triển an toàn, mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chuẩn mực quốc tế.

Với phương châm hoạt động "Đối tác tin cậy - Giải pháp phù hợp", SHB hướng tới mục tiêu đến năm 2027 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam; tầm nhìn tới năm 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực.