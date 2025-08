Siêu Lợi Suất VIB: Khi dòng tiền nhàn rỗi tạo nên hành trình tỷ đồng

Hiệu ứng nối dài từ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB đang chứng minh rằng, khi tiền nhàn rỗi được đánh thức đúng cách, chúng không chỉ sinh lời mà còn lan tỏa nhiều niềm vui cùng trải nghiệm thú vị.

Ra mắt từ ngày 17.2.2025, sau 4 tháng, tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB đã thu hút hơn nửa triệu khách hàng kích hoạt.

“Phi vụ tiền tỷ”: Mỗi lượt kích hoạt – một cơ hội tăng trưởng giá trị

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB từ khi ra mắt đã liên tục ghi dấu trên thị trường với nhiều chương trình, dấu mốc ấn tượng, trong đó có “Phi vụ tiền tỷ” – một chương trình ưu đãi có quy mô vượt trội. Chỉ cần kích hoạt và sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, sẽ nhận được các lượt lật thẻ may mắn trúng iPhone 16 Pro Max hoặc tiền mặt đến tỷ đồng. Ngoài ra, cứ mỗi tài khoản được kích hoạt mới, quỹ thưởng chung cộng đồng sẽ lại tăng lên. Đó là cách mà quỹ thưởng không giới hạn của “Phi vụ tiền tỷ” đã cán mốc 3,2 tỷ đồng, với hàng ngàn người dùng cùng được nhận thưởng.

Quỹ thưởng không giới hạn của “Phi vụ tiền tỷ” đã cán mốc 3,2 tỷ đồng.

Anh Đỗ Trọng Trương, một khách hàng được chia quỹ thưởng tại TP.HCM, cho biết: “Tôi sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất vì tính năng sinh lời mỗi ngày cho tiền chưa dùng đến, không ngờ lại có tên trong danh sách được chia tiền thưởng “Phi vụ tiền tỷ” của VIB. Điều kiện xét tặng là chỉ cần số dư bình quân từ 20 triệu đồng trong 10 ngày bất kỳ. Nó giống như phần thưởng cho một thói quen đúng đắn mà tôi chưa từng nghĩ tới”.

Song song đó, chị Lê Thị Ngọc Dư, người dùng tại TP.HCM, đã trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất – 1 tỷ đồng tiền mặt sau buổi quay số cuối chương trình “Phi vụ tiền tỷ” diễn ra trên Fanpage VIB vào tối ngày 31.7.2025.

8 ngày 7 đêm tại Las Vegas – Phần thưởng chạm đến cảm xúc và trải nghiệm không thể mua được bằng tiền

Được tài trợ toàn phần, hành trình 8 ngày 7 đêm tại Las Vegas cùng Anh Trai “Say Hi” đã trở thành giấc mơ có thật với những khách hàng may mắn trong chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng tài khoản Siêu Lợi Suất.

Chị Phạm Bảo Ngân, một trong 10 người may mắn trúng suất đến Las Vegas, chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ một tài khoản sinh lời của ngân hàng lại có thể đưa mình đến tận Las Vegas cùng các nghệ sĩ Anh Trai đang hot nhất nhì hiện nay. Tôi được tài trợ vé máy bay khứ hồi, khách sạn cao cấp giữa Las Vegas, được thiết kế lịch trình khám phá 8 ngày 7 đêm tại thành phố giải trí bậc nhất, tham gia tổng duyệt Soundcheck với các Anh Trai, và đặc biệt là thưởng thức đêm concert Anh Trai "Say Hi" diễn ra vào ngày 26.7.2025 vừa qua tại Las Vegas. VIB đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho tôi và thành viên khác trong đoàn. Trực tiếp tham gia tổng duyệt cùng các nghệ sĩ, tôi đã được ở trong một bầu không khí hết sức sôi động, choáng ngợp, những khoảnh khắc mà khi xem qua màn ảnh sẽ khó cảm nhận được”.

“Qua chuyến du lịch đặc biệt do VIB tài trợ, tôi đã cảm nhận được một thương hiệu ngân hàng gần gũi đến thế nào. Chuyến đi để lại cho tôi những trải nghiệm khác biệt và thú vị. Các thành viên trong đoàn và đặc biệt là các Anh Trai rất dễ thương”, chị Ngân cho biết thêm.

Các khách hàng Siêu Lợi Suất may mắn trúng suất đến Las Vegas.

Tài khoản Siêu Lợi Suất đã mở ra những giá trị hết sức thiết thực, những cơ hội bất ngờ theo cách tinh tế nhất. Từ những đồng vốn nhàn rỗi, hành trình sinh lời đã chuyển thành trải nghiệm. Đó không chỉ là câu chuyện giữa ngân hàng và khách hàng mà là câu chuyện kết nối cảm xúc, nơi tài chính, nghệ thuật, công nghệ đã có sự giao thoa hoàn hảo.

Mỗi dòng tiền nhàn rỗi đều có thể tạo nên chuyển động lớn

Trong bối cảnh người Việt ngày càng đề cao tính chủ động tài chính cá nhân, tư duy quản lý tiền cũng đang dần thay đổi. Không ít người trước đó từng chấp nhận để tiền nằm yên trong tài khoản vì ngại rủi ro hoặc không muốn bị giới hạn thanh khoản khi gửi tiết kiệm, thì giờ đây đã chuyển sang tìm kiếm, tận dụng các sản phẩm sinh lời thông minh. Trong xu hướng đó, tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB đã mở ra một lối đi mới cho tiền nhàn rỗi, giúp tiền sinh lời với mức lợi suất đến 4,3%/năm, nhưng vẫn linh hoạt, không gián đoạn chi tiêu. Sản phẩm này của VIB mang đến cho người dùng cảm giác tiền làm việc mỗi ngày. Người dùng chỉ cần kích hoạt trên MyVIB là dòng tiền nhàn rỗi sẽ bắt đầu mang lại lợi tức.

Ra mắt từ ngày 17.2.2025, sau 4 tháng, tài khoản Siêu Lợi Suất của VIB đã thu hút hơn nửa triệu khách hàng kích hoạt, mở rộng đáng kể tệp người dùng tiềm năng có hành vi tài chính chủ động – một nhóm khách hàng chiến lược giúp VIB dễ dàng tiếp cận và phân phối thêm các sản phẩm như tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm hay thẻ tín dụng. Việc khách hàng duy trì số dư trong tài khoản vừa để giao dịch, vừa để sinh lời cũng đồng nghĩa với sự gắn bó sâu hơn, thường xuyên hơn với ngân hàng, từ đó cải thiện rõ nét chỉ số CASA. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, CASA và tài khoản Siêu Lợi Suất tại VIB đã tăng trưởng 51% so với đầu năm, mức tăng ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn ngày càng gay gắt. Cùng với đó, tổng huy động từ khách hàng của VIB cũng ghi nhận mức tăng ổn định 10%, đạt trên 304.000 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hiệu quả rõ nét từ chiến lược chuyển đổi hành vi tài chính người dùng, đặc biệt là trong việc khai thác dòng tiền nhàn rỗi.

Tài khoản Siêu Lợi Suất đang tạo ra một cách nhìn mới về dòng tiền cá nhân. Đó là hành trình từ dòng tiền nhỏ đến chuyển động lớn, từ việc kích hoạt một tài khoản đến những phần thưởng lớn không ngờ. Đó là trở thành tỷ phú, trải nghiệm Las Vegas có thật, hay những phần quà chia đều đầy cảm xúc, và là thói quen tài chính mới đang từng bước được định hình. Với VIB, đây không chỉ là những dấu ấn thành công đầu tiên trong chiến dịch Siêu Lợi Suất, mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai, từng bước trở thành “Ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam" và "Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng và quy mô".

