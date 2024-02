Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 2/2024 có giảm so với tháng 1/2024, song tỷ lệ doanh nghiệp rời bỏ khỏi thị trường vẫn cao với khoảng 300 doanh nghiệp khó khăn, rút lui khỏi thị trường mỗi ngày.

Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) vừa báo cáo tình hình kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm, theo đó, trong tháng 2/2024, cả nước có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 5,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% và tăng 36%; có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% và tăng 35,3%; có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.



Số doanh nghiệp khó khăn, rút khỏi thị trường hai tháng đầu năm gấp 1,5 lần so với số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động

Tổng số doanh nghiệp lập mới, quay trở lại hoạt động đạt 14.000 doanh nghiệp, trong khi đó, có 8.800 doanh nghiệp rút lui, tạm ngừng hoạt động có thời hạn, vô thời hạn hoặc hoàn tất thủ tục giải thể.

Tỷ lệ doanh nghiệp "chết lâm sàng" này bằng hơn 60% số doanh nghiệp mới thành lập, quay trở lại hoạt động.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 41.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có hơn 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 63.000 doanh nghiệp, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, số doanh nghiệp khó khăn, rút khỏi thị trường hai tháng đầu năm gấp 1,5 lần so với số doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2024.

Trước đó, trong tháng 1/2024, cả nước có khoảng 54.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng trên 22,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 44.000/ 54.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là dưới hình thức tạm ngừng kinh doanh ngắn hạn, số lượng này chiếm hơn 81,5%.

Tháng 2/2024, số doanh nghiệp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, rút khỏi thị trường chỉ gần 9.000 doanh nghiệp, chỉ bằng 16% so với tháng trước, giảm 80% so với tháng trước. Tuy nhiên, con số này vẫn cao so với tình hình chung hiện nay khi doanh nghiệp đang ngày càng khó khăn.

Liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, CPI cả nước tháng 2/2024 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân 2 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,84%.

Riêng về chỉ số giá vàng tháng 02/2024 tăng 2,01% so với tháng trước; tăng 4,61% so với tháng 12/2023; tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 16,05%.