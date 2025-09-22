"Sốt ruột" với đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo sáng thứ 6 mỗi tuần

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Công điện số 169/CĐ-TTg truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng vào sáng thứ sáu hàng tuần về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm 2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 46,3% kế hoạch giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (40,4%), về số tuyệt đối cao hơn khoảng 135 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ phê bình nghiêm khắc 18 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn được giao, 29 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.

Người đứng đầu yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định nếu có khuyết điểm do chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới.

Đối với Bộ Tài chính, cơ quan đầu mối phân bổ, thúc đẩy giải ngân, Thủ tướng yêu cầu Bộ này chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp chung, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2025. Các công việc cụ thể như điều chuyển vốn từ nơi không có nhu cầu sang cơ quan có nhu cầu, giải ngân nhanh.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải định kỳ báo cáo Thủ tướng vào sáng thứ sáu hàng tuần về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.

Về nhiệm vụ và mục tiêu, Công điện của Thủ tướng nêu rõ, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Vẫn nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm kế hoạch, nhiều dự án ngổn ngang do nhiều nguyên nhân

Trong đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng khẳng định, các bộ, ngành, địa phương phải xác định thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải phân công cụ thể từng lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân từng dự án theo từng tuần, tháng, quý và cả năm để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.