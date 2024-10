Startup máy lọc nước ứng dụng công nghệ lọc điện "chinh phục" Shark Mỹ Nga 5 tỷ đồng

Đem đến Shark Tank công nghệ lọc nước mới giữa rất nhiều công nghệ lọc nước hiện có trên thị trường, Maxdream phải trả lời hàng loạt câu hỏi từ dàn “cá mập” và đưa ra rất nhiều luận điểm để có thể thuyết phục các shark ra deal.

Theo Đỗ Hữu Quyết, Tiến sĩ nghiên cứu công nghệ đến từ đại học bang Florida Hoa Kỳ, Nhà sáng lập kiêm CEO của công ty cổ phần Maxdream: “Maxdream là công ty phát triển những chiếc máy lọc nước ứng dụng công nghệ lọc điện CDI (Capacitive deionization – khử ion điện dung) tiên tiến”.

Về mặt công nghệ, đội ngũ sáng lập cho biết đây là công nghệ xanh giúp tiết kiệm nước, giảm 5 lần lượng nước thải, giảm được hơn một nửa lượng lõi lọc phải thay thường xuyên cũng như lượng điện và không sử dụng hóa chất độc hại.

Theo Nguyễn Ngọc Linh Chi, Thạc sĩ kinh tế, phụ trách kinh doanh của Maxdream, đã có các startup trên thế giới bắt đầu công nghệ này nhưng chưa phổ biến vì nó rất đắp tiền so với công nghệ truyền thống. Nhưng với kinh nghiệm nghiên cứu ở Mỹ, tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết cùng đội ngũ đã thiết kế ra sản phẩm Maxdream với chi phí giảm từ 3 đến 6 lần.

Về tình hình kinh doanh, đội ngũ sáng lập cho biết đã đầu tư vào Maxdream gần 1 triệu USD, qua hơn 3 năm phát triển đã có hơn 1.000 khách hàng trải nghiệm, trong đó có 30% các khách hàng đã dùng sản phẩm và giới thiệu lại cho Maxdream những khách hàng mới. Doanh số năm 2023 là 5 tỷ và dự kiến 2024 là 10 tỷ thực hiện trên hai thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Về quy mô thị trường, đội ngũ cho biết với máy lọc nước ăn uống có quy mô 10.000 tỷ, máy lọc tổng 5.000 tỷ. Maxdream mong muốn đạt được doanh số năm 2028 là 360 tỷ, đặt mục tiêu xuất khẩu trong khoảng từ 3 đến 5 năm nữa.

Shark Bình đặt câu hỏi về giá trị chất xám của đội ngũ Maxdream trong sản phẩm. Trả lời Shark, đội ngũ cho biết nó nằm ở công nghệ lõi CDI và năng lực phát triển công nghệ đó.

Khi nghe startup nói rằng đây là công nghệ của cả thế giới chứ không phải do đội ngũ tự sáng chế, Shark Lê Mỹ Nga nêu băn khoăn về tính độc quyền của sản phẩm. Tuy nhiên, anh Đỗ Hữu Quyết giải thích rằng mặc dù không độc quyền công nghệ CDI, Maxdream độc quyền cách chế tạo máy, vật liệu chế tạo để làm sao giảm được chi phí. Lõi lọc, hệ thống điều khiển, thiết kế và các quy trình lọc đều đã được Maxdream đăng ký giải pháp hữu ích hoặc sáng chế.

Shark Nga hỏi về cơ chế máy lọc nước Maxdream diệt vi khuẩn. Trả lời Shark, Founder cho biết cơ chế là tạo ra điện trường cao gấp 10 lần điện trường kích cá, diệt cá, diệt được những con virus rất nhỏ, đặc biệt với cơ chế này virus rau khi bị tiêu diệt sẽ khó tái sinh.

Shark Minh Beta tiếp tục đặt câu hỏi về giá thành sản phẩm. Đội ngũ cho biết Maxdream có sản phẩm máy lọc nước gia đình với giá từ 8 triệu cho đến 12,8 triệu và máy lọc tổng đầu nguồn có giá từ 74 triệu đến hơn 100 triệu đồng. Tỷ lệ 20% cho máy lọc tổng, 50-60% cho máy gia đình.

Tiếp theo, Shark Phi Vân đặt câu hỏi về đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Trả lời Shark, đội ngũ cho biết có một số công ty nhỏ bắt đầu tham gia nhưng được biết đến trên thị trường về CDI thì chỉ có Maxdream. Trên thế giới, hiện nay, có khoảng gần 10 công ty khởi nghiệp về công nghệ CDI.

Với bề dày kiến thức trong việc đầu tư các startup ứng dụng công nghệ, tạo giá trị mới cho thị trường, Shark Lê Mỹ Nga đánh giá máy lọc nước Maxdream là sản phẩm tiềm năng. Hiện tại đội ngũ chưa biết cách educate thị trường và yếu về năng lực đàm phán với các đối tác để phát triển thị trường ra trong nước và nước ngoài.

Shark Nga cho biết thể hỗ trợ Maxdream huy động vốn phi lợi nhuận của quốc tế cho chương trình an sinh xã hội lên đến 10 triệu USD, tức là sẽ hỗ trợ bằng việc tư vấn làm hồ sơ để ứng tuyển chương trình an sinh xã hội của quốc tế hỗ trợ cho các dự án an sinh xã hội Việt Nam và các chương trình nước sạch. Không chỉ hướng dẫn việc gọi thêm vốn, phía Shark Nga sẽ hỗ trợ thiết kế lại mô hình và phát triển thị trường cho dòng thương mại.

Ngoài ra, Shark cho biết cũng là Nhà đồng sáng lập của một hiệp hội khu công nghiệp chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp FDI vào các khu công nghiệp Việt Nam nên có thể hỗ trợ Maxdream phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp này. Và ra deal 5 tỷ đồng cho 7% cổ phần, cấu trúc là 1 tỷ đồng tiền mặt, 4 tỷ đồng còn lại là công sức để hỗ trợ Maxdream huy động nguồn vốn.



Sau khi thảo luận, đội ngũ đồng ý deal của Shark Nga 5 tỷ đồng cho 7% cổ phần, trong đó là 1 tỷ đồng tiền mặt, 4 tỷ đồng còn lại là công sức để hỗ trợ Maxdream huy động nguồn vốn (có thể lên đến 10 triệu USD). Khép lại thương vụ gọi vốn thành công.