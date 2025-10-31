Sunshine Group khai trương NobleX Sales Gallery, văn phòng bán hàng và nhà mẫu 5 sao tại khu vực Long Biên

Nhà mẫu Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences được giới thiệu tại Sunshine Green Iconic

Văn phòng bán hàng đầu tiên của Sunshine Group tại khu Đông Hà Nội: Quy mô 1.200m2, thiết kế 5 sao đẳng cấp

NobleX Sales Gallery sở hữu “toạ độ vàng” tại trung tâm của khu vực Long Biên, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo vừa khởi công, mở ra lợi thế hiếm có cho việc tiếp cận khách hàng, kết nối thị trường cũng như các dự án trọng điểm của Sunshine Group tại khu Đông.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, NobleX Sales Gallery còn được đầu tư như một không gian trải nghiệm chuẩn khách sạn 5 sao với quy mô hơn 1.200m², thiết kế sang trọng và ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong tương lai, nơi đây sẽ được bổ sung sa bàn thực và sa bàn ảo, mang đến cho khách hàng trải nghiệm trực quan toàn diện về diện mạo các khu đô thị mang thương hiệu Sunshine Group.

Không gian tiếp đón sang trọng tại NobleX Sales Gallery

Khu vực tư vấn, ký kết được thiết kế như phòng chờ thương gia hay phòng suite sang trọng. Đặc biệt, hệ thống phòng tư vấn và phòng thủ tục được bố trí tách biệt, mang lại sự riêng tư tuyệt đối cho mọi trao đổi và quyết định quan trọng của khách hàng.

Mỗi chi tiết, vật liệu tại NobleX Sales Gallery đều được chọn lựa kỹ lưỡng để chuyển tải trọn vẹn tinh thần của Nhà Sunshine – nơi tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng thi công và công nghệ vận hành thông minh được tái hiện đồng bộ theo triết lý “giá trị thực cho người dùng cuối”.

Đại diện Sunshine Group và NobleX Group tại lễ khai trương NobleX Sales Gallery

Theo đại diện Sunshine Group, đây sẽ là cầu nối trực tiếp và hiệu quả nhất giữa Chủ đầu tư với thị trường, nơi các thông tin về các dự án sẽ được cập nhật nhanh chóng, minh bạch, và mọi trải nghiệm của khách hàng sẽ được đặt lên hàng đầu. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Sunshine Group về phía Đông Thủ đô, mà còn thể hiện định hướng chuyên nghiệp hóa toàn diện hoạt động bán hàng và dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới trải nghiệm đẳng cấp bậc nhất cho người mua nhà.

“Đại bản doanh” giới thiệu những dự án trọng điểm của Sunshine Group tại khu Đông Hà Nội

Ngay trong khuôn khổ sự kiện, NobleX Group cũng tổ chức lễ ký kết hợp tác đại lý chiến lược cho hai dự án đang thu hút đặc biệt sự quan tâm của thị trường – Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Noble Palace Long Bien, biểu tượng của dòng bất động sản hàng hiệu tại khu Đông.

Với vị trí đắc địa gần sân golf Long Biên và cầu Trần Hưng Đạo, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences gồm 2 tòa tháp 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn Sky Villas hàng hiệu được vận hành bởi BWH Hotels với thương hiệu cao cấp nhất WorldHotels tiêu chuẩn 5 sao toàn cầu. Dự án thiết lập đặc quyền riêng tư tuyệt đối với sảnh đón biệt lập chuẩn khách sạn 5 sao, 100% Sky Villa sở hữu bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia, kết hợp thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/thang/tầng), cùng an ninh đa lớp tiên tiến và tiện ích 5 sao “may đo” cho giới thượng lưu.

Dự án Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences là dự án hàng hiệu được vận hành theo tiêu chuẩn của WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất trong hệ thống BWH Hotels

Là dự án bất động sản thấp tầng hàng hiệu tiên phong tại khu Đông, Noble Palace Long Bien có quy mô gần 200 dinh thự châu Âu được thiết kế với công năng hoàn hảo, sở hữu bể bơi và sân vườn riêng, hệ thống dịch vụ One Villa - One Service với các thương hiệu vận hành quốc tế cùng hệ tiện ích thượng lưu như clubhouse phong cách hoàng gia, lounge bar riêng tư, hồ bơi biệt lập…

100% biệt thự Noble Palace Long Bien sở hữu bể bơi riêng, vườn tư gia, không gian đa năng linh hoạt cùng tiện ích 5 sao

Từ NobleX Sales Gallery, khách hàng cũng có thể tiếp cận tổng quan về những dự án trọng điểm khác của Sunshine Group đang triển khai tại vùng Thủ đô như Sunshine Legend City và Alluvia Sunshine Grand City.

Trong đó, Sunshine Legend City sở hữu toạ độ “vàng” ngay mặt tiền cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách phân hiệu Đại học Bách Khoa Hưng Yên và sân vận động PVF lớn nhất Việt Nam chỉ 3-5 phút di chuyển, đón đầu sự phát triển từ hai siêu dự án cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh). Đô thị sinh thái này lấy cảm hứng từ di sản Phố Hiến, quy mô gần 50ha, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp 5 sao giá hợp lý cho người trẻ; cùng bộ sưu tập gần 700 dinh thự đảo, biệt thự ven hồ và boutique shop view sông dọc đại lộ.

Sunshine Legend City là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển dòng sản phẩm cao cấp giá hợp lý cho người trẻ của Sunshine Group

Còn Alluvia Sunshine Grand City là một trong bốn phân khu thuộc đại đô thị Alluvia City với mạch khoáng nóng tự nhiên duy nhất ven sông Hồng. Dự án có quy mô 55ha, cung cấp gần 8.000 căn hộ cao cấp giá hợp lý hướng tới người trẻ, cùng bộ sưu tập dinh thự, boutique shop tinh hoa.

Với vị trí tiếp giáp trực diện sông Hồng và kế cận bến du thuyền 5 sao, Alluvia Sunshine Grand City sở hữu giá trị đặc trưng của bất động sản năng lượng, mở ra mô hình sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe độc đáo giữa lòng đô thị.

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Sunshine Group xác định khu Đông là một trong những tâm điểm chiến lược, nơi đón đầu tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của Thủ đô. Sự ra mắt NobleX Sales Gallery chính là “điểm chạm” đầu tiên và tổng quát nhất về hành trình Sunshine Group kiến tạo chuẩn sống mới và mở rộng dấu ấn thương hiệu tại khu vực giàu tiềm năng này.