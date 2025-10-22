Sunshine Group và BWH Hotels đưa tiêu chuẩn vận hành quốc tế đến Noble Crystal Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long

Đây là bước tiến quan trọng đánh dấu một cột mốc mới trong chiến lược phát triển hệ sinh thái Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) chuẩn quốc tế của Sunshine Group tại Việt Nam. Theo đó, 2 dự án Noble Palace Tay Thang Long và Noble Crystal Long Bien sẽ được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất trong hệ thống BWH Hotels, nổi tiếng với bộ tiêu chuẩn khắt khe về dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm sống hàng đầu thế giới.

Trước đó, dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence của Sunshine Group đã tạo dấu ấn khi trở thành Branded Residences đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu WorldHotels, mở ra chuẩn sống đỉnh cao quốc tế tại khu vực Tây Hồ Tây.

Thiết lập hệ sinh thái Branded Residences chuẩn quốc tế

BWH Hotels là một doanh nghiệp khách sạn hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khi mở rộng sang lĩnh vực căn hộ hàng hiệu, tập đoàn này đặc biệt chú trọng hợp tác với những đối tác có tầm nhìn dài hạn, năng lực phát triển chuyên nghiệp và các dự án mang tính đột phá về quy hoạch, tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Tại lễ ký kết, đại diện Sunshine Group và BWH Hotels cùng nhấn mạnh sự tin tưởng chiến lược, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hợp tác gắn bó lâu dài, góp phần hình thành nên những dự án Branded Residences chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Hai bên cam kết đồng hành để mang tới trải nghiệm sống đẳng cấp, đồng thời nâng tầm vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Noble Crystal Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long: Hai biểu tượng mới khiến BWH Hotels “chọn mặt gửi vàng”

Tọa lạc tại khu vực trung tâm của phía Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Bien ở hữu vị trí đắc địa kế cận sân golf Long Biên, gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn hộ Sky Villas hàng hiệu độc bản.

Là dự án hàng hiệu tiên phong tại phía Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Bien thiết lập những đặc quyền riêng tư tuyệt đối dành riêng cho chủ nhân như: sảnh đón biệt lập chuẩn lounge khách sạn 5 sao, hệ thống Face ID nhận diện xuyên suốt từ hầm tới căn hộ, cùng thang máy riêng cho từng căn - tiêu chuẩn “kỷ lục” hiếm dự án nào tại Hà Nội đạt được.

100% Sky Villa sở hữu bể bơi, sân vườn riêng như một “tiểu resort”, được bàn giao hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu, cùng các gói nội thất siêu sang được “may đo” theo nhu cầu của gia chủ.

Hệ tiện ích 5 sao tại Noble Crystal Long Bien được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo chuẩn quốc tế, kiến tạo một quần thể sống, nghỉ dưỡng, giải trí đa trải nghiệm: Từ tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, tới tâm điểm thương mại và tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế…Đặc biệt, đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao.

Noble Palace Tay Thang Long quy mô hơn 70 ha với gần 2500 căn nhà phố thủ đô

Tọa lạc tại vị trí đắc địa phía Tây Thủ đô, Noble Palace Tay Thang Long có trục xuyên tâm là đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kết nối trực tiếp với 4 trục đường huyết mạch: Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 4 và Vành đai 3.5; đồng thời liền kề hai đại công viên rộng gần 200 ha và chỉ mất khoảng 15 phút để di chuyển tới Hồ Tây.

Bộ sưu tập nhà phố hàng hiệu tại Noble Palace Tay Thang Long tái hiện một “châu Âu thu nhỏ”, được hoàn thiện với chất lượng 5 sao hàng hiệu, thiết kế tối ưu công năng, đáp ứng nhu cầu tối đa an cư và kinh doanh cho gia chủ. Bên cạnh hệ tiện ích chuẩn 5 sao như bệnh viện nghỉ dưỡng, trường học quốc tế, Noble Palace Tay Thang Long còn tiên phong ứng dụng AI trong vận hành, hỗ trợ kinh doanh, kết hợp công nghệ 3D Mapping và Hologram trong giải trí, mang đến trải nghiệm sống hiện đại hiếm có tại phía Tây Thủ đô.

Sự kết hợp giữa những giá trị sống mà Sunshine Group kiến tạo cùng tiêu chuẩn vận hành khắt khe của WorldHotels hứa hẹn sẽ đưa Noble Crystal Long Bien và Noble Palace Tay Thang Long trở thành điểm đến an cư lý tưởng, nơi cộng đồng cư dân tận hưởng trọn vẹn chuẩn sống đẳng cấp quốc tế ngay giữa Thủ đô, hình thành nên những cộng đồng cư dân thịnh vượng, văn minh và đầy kiêu hãnh.