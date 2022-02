Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch cùng với địa phương triển khai các hoạt động phục hồi du lịch một cách hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, khôi phục các hoạt động du lịch,

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt 250 doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa đầu năm 2022 và đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, với doanh thu ước tính đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2022, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021). Trong đó, có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 làm cho ngành du lịch Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Công tâm

Doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch.

Theo báo cáo tại hội nghị, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên kết thúc năm 2020, ngành du lịch Khánh Hòa đã chứng kiến sự sụt giảm rất lớn về lượng khách và doanh thu sau gần 10 năm liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Và đến năm 2021 tiếp tục là một năm “ảm đạm” của ngành du lịch Khánh Hòa với các chỉ tiêu giảm sâu hơn so với năm 2020.

Theo đó, tổng lượng khách lưu trú cả năm 2021 chỉ đạt 600.103 lượt, bằng 12% so với kế hoạch, giảm 51,91% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế đạt 24.697 lượt, giảm 94,36% và khách nội địa đạt 575.406 lượt, giảm 28,98% so với cùng kỳ.

Công suất phòng bình quân cả năm đạt khoảng 7,72%, ngày khách lưu trú thực hiện 1.690.120 ngày khách, giảm 54,94 % so với cùng kỳ năm 2020. Từ đó đã ảnh hưởng đến doanh thu của toàn ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2021 chỉ đạt 2.407,3 tỷ đồng, giảm 47,32% so với cùng kỳ 2020, đạt 13,73% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm qua, ngoài tập trung cùng cả tỉnh ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã chủ động thích ứng với tình hình mới, kịp thời chuyển hướng khai thác du lịch nội địa và hướng tới đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc-xin”, tận dụng mọi cơ hội, vượt qua khó khăn để từng bước phục hồi hoạt động của ngành.

Sau dịch Covid-19, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã mở cửa đón khách quốc tế. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo Sở Du lịch, từ đầu tháng 11/2021 - ngày 20/2/2022, Khánh Hòa đã đón được 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” đến từ các nước như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…, chiếm khoảng 90% lượng khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine" đến Việt Nam.

Ông Lê Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch cùng với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động phục hồi du lịch một cách hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, trong đó có những giải pháp đón đầu khách quốc tế trong năm 2022; tập trung vào các giải pháp kích cầu, thu hút tăng trưởng khách du lịch trong thời gian tới.

Đồng thời, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn, khôi phục các hoạt động du lịch, ông đề nghị các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.