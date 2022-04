Tập đoàn Danh Khôi trình kế hoạch tăng vốn lên gần 1.400 tỷ đồng

Theo kế hoạch dự kiến, Tập đoàn Danh Khôi (Mã Chứng khóa: NRC) sẽ phát hành tối đa hơn 46,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng.

Các phương án thực hiện kế hoạch tăng vốn cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi, tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Dự án Nhơn Hội New City được Tập đoàn Danh Khôi phát triển theo mô hình đại đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thành phố mới Quy Nhơn.

Theo tài liệu được công bố trước thềm đại hội, năm 2021, Tập đoàn Danh Khôi đạt 444 tỷ đồng so với mục tiêu 1.100 tỷ đồng. Song, các chỉ số tài chính khác gồm lợi nhuận trước và sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đều vượt kế hoạch đặt ra và tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 259 tỷ đồng, vượt 29% so với kết hoạch 200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 194,7 tỷ đồng; tăng trên 8,2% so với kế hoạch 180 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.644 đồng.

Năm 2022, Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu thuần 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 200 tỷ đồng. Đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 881 tỷ đồng hiện nay lên 1.389 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch tăng vốn này, Danh Khôi trình đại hội 2 phương án phát hành. Một là phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 44 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2021, tương ứng với tỷ lệ là 5%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện chậm nhất là tháng 10/2022.

The Aston Luxury Residence – Một trong những dự án căn hộ hạng sang toạ lạc trên cung đường "tỷ đô" Trần Phú của Nha Trang

Hai là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa là 46,2 triệu cổ phiếu. Căn số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%), HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1 nhưng đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá con số trên.

Danh Khôi cho biết: Số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng đang được nhà đầu tư săn đón

Trong vai trò chủ đầu tư và nhà phát triển bất động sản, Tập đoàn Danh Khôi đã - đang và vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều dự án trải dài các tỉnh thành như: Dự án Aria Đà Nẵng Hotel & Resort với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, Dự án The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 3.109 tỷ đồng, Dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 4) với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, Dự án Nhơn Hội New City (Phân khu 2) với tổng vốn đầu tư 2.871 tỷ đồng, Dự án Kỳ Co Gateway với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, Dự án The Aston Luxury Residence (Nha Trang) với tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, Dự án Aria Vũng Tàu Hotel & Resort với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng và dự án Barya Citi (Bà Rịa - Vũng Tàu) với tổng vốn đầu tư 660 tỷ đồng.

Kế hoạch từ năm 2022, Danh Khôi tiếp tục triển khai mạnh mẽ các dự án đang phát triển đồng thời với đẩy mạnh M&A các quỹ đất lớn; tập trung đầu tư vào dự án quy mô lớn ven biển và ven TP.HCM. Các sản phẩm chủ yếu là đất nền, căn hộ, biệt thự và một số dòng sản phẩm khác như khu đô thị, khu nghỉ dưỡng dành cho người lớn tuổi, tòa nhà văn phòng…



Song song với hoạt động bất động sản, Tập đoàn Danh Khôi cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư đa ngành, xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái toàn diện nhằm tối đa hóa lợi ích của từng lĩnh vực, bao gồm Bất động sản - Y tế - Dịch vụ (Phát triển nguồn lực, xây dựng, khai thác vận hành và quản lý tài sản…)

Với sự thích ứng linh hoạt cùng tầm nhìn chiến lược nhạy bén, Tập đoàn Danh Khôi đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với tăng tốc tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và vươn tầm quốc tế.