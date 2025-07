Tập đoàn PAN: Vững vàng trong biến động, lợi nhuận quý II tăng 50%

Tăng trưởng trong bối cảnh thách thức

Ngày 24/07, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (HSX: PAN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025. Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 140 tỷ đồng, tăng trưởng 50,6% so với quý II/2024, hoàn thành 37% kế hoạch. (Nguồn tổng hợp từ BCTC PAN).

Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2025 đạt 4.064 tỷ đồng, tăng 20,5% so với quý II/2024.

Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng doanh số ở quý này tới từ lĩnh vực thuỷ sản khi mảng tôm (Sao Ta - Fimex VN) có doanh số tăng trưởng 50% cùng kỳ và doanh số mảng cá tra (Aquatex Bentre) tăng trưởng 12%.

Trong khi đó, lĩnh vực thực phẩm đóng gói duy trì mức tăng ổn định với việc bánh kẹo tăng 7%, hạt điều 18% và nước mắm 13%.

Doanh thu mảng tôm của Thực phẩm Sao Ta tăng trưởng 50% trong quý II/2025.

Lĩnh vực nông nghiệp gặp nhiều thách thức trong quý II khi các chính sách mới về thuế gây ảnh hưởng tới sức mua và thay đổi hành vi mua hàng từ hệ thống đại lý (hộ kinh doanh), đồng thời giá nông sản giảm mạnh (sầu riêng, lúa,…) cũng tạo tác động tiêu cực tới hoạt động bán hàng. Trong quý II, mảng giống cây trồng và gạo đạt tăng trưởng 7%, trong khi mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 6% về doanh số.



Trong quý II/2025, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của Tập đoàn PAN đạt lần lượt 308 tỷ đồng và 264 tỷ đồng, tăng tương ứng 19% và 27% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 140 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế được đóng góp chính từ các mảng cá tra (+80%) ; bánh kẹo (+23%); tôm (+20%) và hạt điều (+19%). Mảng giống cây trồng tăng trưởng nhẹ 5% trong khi mảng thuốc bảo vệ thực vật suy giảm do nhiều khó khăn thị trường trong quý II. Thêm vào đó tăng trưởng mạnh của lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ được hỗ trợ tốt bởi hiệu quả của hoạt động tài chính tại công ty mẹ và một số khoản lợi thế thương mại đã hết khấu hao trong năm 2025.

Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 38,5% của lĩnh vực thuỷ sản (tôm và cá tra) đạt được trong bối cảnh thị trường gặp nhiều thách thức vĩ mô từ các chính sách thuế tại thị trường Hoa Kỳ cho thấy sự hiệu quả trong định hướng chuyển dịch thị trường xuất khẩu mà Tập đoàn đã chuẩn bị trước đó cho mảng tôm.

Xuất khẩu cá tra của Aquatex Bentre duy trì tốt ở thị trường Nhật Bản, EU và không chịu tác động bởi thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, mảng cá tra cũng có mức tăng trưởng rất cao (lợi nhuận trước thuế quý II tăng 80% so với cùng kỳ) khi không chịu tác động trực tiếp của thuế đối ứng (không xuất khẩu Hoa Kỳ) đồng thời tận dụng cơ hội thị trường khi giá nguyên liệu đầu vào trên thị trường giảm trong khi vẫn duy trì tốt bán hàng trên các thị trường truyền thống: Nhật Bản, EU.

Nối đà tăng trưởng trong mùa cao điểm 6 tháng cuối năm

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất Tập đoàn đạt 8.183 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 47% kế hoạch doanh số của năm 2025. Phần lớn tăng trưởng này tới từ lĩnh vực thuỷ sản (+ 40%), nông nghiệp (+5%) và thực phẩm đóng gói tương đương cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận nửa đầu năm 2025 cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận sau thuế đạt 459 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận năm.

Kết quả này góp phần mang lại lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 248 tỷ đồng, tăng trưởng 40,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 37% kế hoạch.

Tại Tập đoàn PAN, 6 tháng đầu năm thường là giai đoạn thấp điểm, 6 tháng cuối năm sẽ là mùa kinh doanh chính của hầu hết lĩnh vực kinh doanh. Dự kiến từ quý III, lĩnh vực nông nghiệp sẽ tăng trưởng tốt trở lại khi bước vào mùa vụ kinh doanh và nhu cầu phục hồi, lĩnh vực thủy sản và thực phẩm đóng gói được dự báo sẽ có nhiều cơ hội và thuận lợi trong vụ kinh doanh cuối năm để tiếp nối đà tăng trưởng.



Năm 2025, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch doanh thu 17.256 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 1.210 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện trong năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 672 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và mức cổ tức tối thiểu 5% nếu đạt kế hoạch.