Tập đoàn Thuận An "bắt tay" Công ty Hải Đăng trúng thầu ở Tây Ninh và địa phương nào?

Để Tập đoàn Thuận An "thâu tóm" được các gói thầu, cần phải nhắc tới vai trò của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên danh, nếu không có "bệ đỡ" từ doanh nghiệp liên danh, Tập đoàn Thuận An rất khó để trúng các gói thầu.

Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng là nhà thầu khá "quen mặt" tại các dự án giao thông ở nhiều địa phương, khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu.

Giai đoạn 2019 đến nay, Tập đoàn Thuận An đã trúng 32 gói thầu. Trong đó, các gói thầu đã trúng tại các tỉnh Quảng Nam, Bắc Giang, Hậu Giang, Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Tháp, Phú Yên, Đắk Lắk, Nghệ An, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh ước tính trị giá gần 9.500 tỷ đồng.

Tập đoàn Thuận An trúng thầu tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: TA

Đáng chú ý, Công ty CP Hải Đăng là một trong số những doanh nghiệp "đồng hành" với Tập đoàn Thuận An trong vai trò liên doanh tại nhiều gói thầu đã trúng.

Điển hình như tại tỉnh Tây Ninh, liên danh Tập Đoàn Thuận An - Công ty CP Hải Đăng trúng gói thầu hơn 300 tỷ đồng thi công Dự án ĐT.&93 và cầu Suối Núc, kênh Tân Hưng, suối Ky Tây Ninh do Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Tiếp đó,Tập đoàn Thuận An liên danh với Công ty CP Hải Đăng; Công ty TNHH XD và khảo sát công trình Thanh Tuấn; Công ty CP XD TM Thới Bình; Công ty CP XDTM Phương Nguyệt; Công ty CP XDVT Hoàng Ngân thi công gói XL05 dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên trị giá hơn 561 tỷ đồng.

Tập đoàn Thuận An liên danh với Tổng công ty Thăng Long; Công ty CP Hải Đăng trúng gói thầu hơn 236 tỷ đồng thi công hầm chui HC2 và trạm bơm tại TP.HCM.

Cũng theo tìm hiểu của PV, Tập đoàn Thuận An là nhà thầu thứ 4 thuộc liên danh tránh Đông BMT – G3 gồm: Công ty TNHH An Nguyên đứng đầu liên danh; Công ty TNHH XD & Thương mại Sài Gòn; Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Thuận An, trúng gói thầu 03 thi công dự án đường Hồ Chí Minh tránh TP.Buôn Ma Thuột do Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, giá trị hơn 514 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thi công, gói thầu 03 này, chủ đầu tư đã phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cùng với đó, dự án cũng đã phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục.

Cụ thể, vào ngày 30/9/2020 Bộ GTVT đã có quyết định số 1872/QDD-BGTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Mặc dù, Bộ GTVT đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thế nhưng Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk bất ngờ có tờ trình số 259/TTr-BQLDAGTNN đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh một loạt nội dung quan trọng tại Quyết định số 1872/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2020 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Các nội dung được đề nghị thay đổi rất quan trọng đó là tổng mức đầu tư của Dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư được đề nghị điều chỉnh là 1.841 tỷ đồng (tăng 332 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt), trong đó chi phí xây dựng 893,386 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án 9,291 tỷ đồng; chi phí tư vấn 51,541 tỷ đồng; chi phí khác 21,452 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng 729,3 tỷ đồng; chi phí dự phòng 139,1 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị thay đổi nguồn vốn thực hiện Dự án. Thay vì chỉ sử dụng ngân sách trung ương, Dự án để mở khả năng sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, trong đó ngân sách trung ương là 1.509,095 tỷ đồng và bổ sung 332 tỷ đồng từ ngân sách trung ương của Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2025 hoặc ngân sách địa phương.

Cùng với đó là, Dự án sẽ phải nới tiến độ thêm 12 tháng, dự kiến hoàn thành công tác thi công vào cuối năm 2024.

Đến ngày 27/11/2020, Bộ GTVT tiếp tục ban hành quyết định số 2214/QĐ-BGTVT điều chỉnh, bổ sung dự án.

Sau khi dự án được được điều chỉnh, đến ngày 10/11/2020, Bộ GTVT quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công dự án này. Mặc dù, dự án đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công, nhưng bất ngờ đến ngày 11/3/2021, Bộ GTVT ra quyết định số 359/QĐ-BGTVT tiếp tục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 8/4/2021, Bộ GTVT ra quyết định số 536/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cũng vào ngày 7/4/2021, Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phân đoạn Km20+500 - Km39+606,77. Chỉ ít ngày sau đó, Ban quản lý này ban hành Quyết định số 175 vào ngày 14/4/2021, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công phân đoạn Km0+00 - Km20+500.

Đồng thời, Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng là đơn vị phê duyệt dự toán đoạn Km0+00 - Km20+500.

Ngày 20/7/2021, Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 425 phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 03 thi công dự án đường Hồ Chí Minh tránh TP.Buôn Ma Thuột đoạn Km0+00 - Km20+500.

Ngày 29/7/2021, Ban QLDA ĐTXD CT giao thông và NNPT nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định số 460 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 003 thi công dự án đường Hồ Chí Minh tránh TP.Buôn Ma Thuột đoạn Km0+00 - Km20+500.

Tại quyết định này, liên danh tránh Đông BMT – G3 gồm: Công ty TNHH An Nguyên đứng đầu liên danh; Thứ hai là Công ty TNHH XD & Thương mại Sài Gòn; Thứ ba là Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; Tập đoàn Thuận An là nhà thầu thứ 4 là đơn vị trúng thầu với giá trị hơn 514 tỷ đồng.