Than Núi Béo (NBC) báo lãi quý II gấp 2,8 lần, đạt hơn 23,2 tỷ đồng nhờ tiêu thụ than thuận lợi

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Than Núi Béo (NBC) cho biết, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này báo doanh thu có tới gần 2.000 tỷ đồng nhưng lại chỉ có hơn 200 triệu đồng.

CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần tăng trưởng nhẹ 3,6% so với cùng kỳ, đạt hơn 970,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng từ 109,5 tỷ lên hơn 119,3 tỷ đồng nên biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,8% lên 12,3%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính bất ngờ ghi nhận sụt giảm mạnh, từ hơn 1 tỷ xuống còn vỏn vẹn gần 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, Than Núi Béo chi hơn 38,4 tỷ đồng chi phí tài chính, trong đó có hơn 32,4 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm nhẹ 7,7% xuống còn 9,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang ở mức 42,6 tỷ đồng.

Than Núi Béo ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 29 tỷ và hơn 23,2 tỷ đồng; lần lượt tăng 141% và 182,9% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Than Núi Béo ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.806 tỷ đồng, được biết gần 1.789 tỷ đồng tới từ doanh thu bán than, 17 tỷ đồng đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ.

Doanh thu hoạt động tài chính

Điểm kém sáng nằm ở sự sụt giảm mạnh từ doanh thu hoạt động tài chính, giảm từ 1,6 tỷ xuống còn hơn 52,3 triệu đồng. Số tiền này hoàn toàn đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay (tăng 164%) công ty không còn ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính khác, như quý trước khoản mục này đạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Kết quả, Than Núi Béo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35,5 tỷ đồng, tăng 119% so với 6 tháng đầu năm trước.

Văn bản trình đến từ phía công ty Than Núi Béo - Vinacomin cho biết, lợi nhuận sau thuế quý II/2023 cũng như lợi nhuận 6 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng mạnh là do tình hình tiêu thụ than của công ty thuận lợi làm cho kết quả sản xuất kinh doanh có kết quả tốt.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Than Núi Béo có hơn 2.849 tỷ đồng, giảm 15% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt tại công ty chỉ có hơn 200 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn có 4,9 tỷ đồng. Những con số này gây nhiều bất ngờ với một doanh nghiệp có quy mô tài sản, doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tổng nợ phải trả của Than Núi Béo còn 2.343 tỷ đồng, giảm 19%. Thế nhưng, số nợ này hiện chiếm đến 82% tổng nguồn vốn công ty.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/8, giá cổ phiếu NBC giảm 0,77% xuống còn 12.900 đồng/cổ phiếu.