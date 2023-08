Giá dầu giảm mạnh nhưng PV OIL vẫn thực hiện 90% kế hoạch lãi sau 6 tháng

PV OIL cho biết: Sau 6 tháng đầu năm 2023 công ty đã gần thực hiện xong kế hoạch kinh doanh năm với 90% kế hoạch lợi nhuận và 86% kế hoạch doanh thu dù trong quý II có ghi nhận 2 chỉ tiêu này giảm do giá dầu giảm mạnh

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL; UPCoM: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 22.321 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Giá vốn cũng giảm 27% về mức 21.224 tỷ đồng nên biên lãi gộp vẫn ở 5%, tương đương so với quý II năm trước.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023

Trong kỳ, doanh thu tài chính của OIL tăng mạnh 79% lên 241,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm được 22%, xuống còn 102,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 18% và 27% lên 659,8 tỷ và 324,8 tỷ đồng.

Kết quả, PV OIL ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 189 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết nguyên ngân chính dẫn đến lơi nhuận giảm là do sản lượng tiêu thụ dầu tăng nhưng giá dầu Brent DTD trung bình 6 tháng đầu năm 2023 đạt 79,8 USD/thùng, giảm 26% so với cùng kỳ (được biết đây là thời điểm giá xăng dầu iến động tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua).

PV OIL gần hoàn thành kế hoạch kinh doanh sau 6 tháng đầu năm

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, PV OIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 42.859 tỷ đồng, giảm 20% so với 6 tháng đầu năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 539 tỷ và 455 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và 43%.

Doanh thu hoạt động tài chính

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm 2023, PV OIL ghi nhận có tới gần 317 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, hơn 12,2 tỷ đồng lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính. Đặc biệt, trong kỳ này, PV OIL nhận được gần 1,8 tỷ đồng cổ tức được chưa trong khi cùng kỳ con số này chỉ ghi nhận ở mức 80.000 đồng.

Năm 2023, PV OIL đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 50.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến đạt 600 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, Công ty đã thực hiện 86% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của PV OIL đạt 30.340,4 tỷ đồng, tăng 5,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, PV OIL có hơn 2.131 tỷ đồng tiền và các khoàn tương đương tiền; 9.372 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; 9.106 các khoản phải thu ngắn hạn.

Ngoài ra, tổng nợ phải trả của PV OIL có 18.660 tỷ đồng, tăng 6,7%. Phần lớn đến từ phải trả người bán ngắn hạn 6.639 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, giá cổ phiếu OIL giảm 2,65% so với phiên giao dịch liền kề xuống 11.000 đồng/cổ phiếu.