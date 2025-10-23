Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay lãi 0% với tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hướng tổ chức bảo hiểm tiền gửi tự động cấp, thu hồi Chứng nhận ngay sau khi NHNN hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Về phí bảo hiểm tiền gửi, bà Hồng cho biết, để có cơ sở áp dụng cơ chế phí linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và vẫn đảm bảo nguồn thu phí bảo hiểm tiền gửi ổn định, dự thảo Luật giao Thống đốc NHNN quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi, việc áp dụng phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng hoặc phân biệt phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam trong từng thời kỳ.

Đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, dự thảo Luật bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền nợ phí bảo hiểm tiền gửi phát sinh trước thời điểm đặt vào kiểm soát đặc biệt.

Qua đó tạo cơ sở để tổ chức này chưa phải thực hiện ngay việc nộp phí nộp thiếu, nộp chậm và khoản tiền chậm nộp (nếu có), tổ chức tín dụng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoàn trả khoản tiền được tạm hoãn nộp trong phương án cơ cấu lại.

Về trả tiền bảo hiểm, dự thảo Luật quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kể từ một trong 3 thời điểm sau.

Một là phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc NHNN có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền;

Hai là NHNN có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

Ba là thuộc trường hợp chi trả để đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội. Việc bổ sung thời điểm chi trả bảo hiểm tiền gửi nhằm để xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Theo Thống đốc, dự thảo Luật cũng quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi thực hiện cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được can thiệp sớm, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt; để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc.

“Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tự quyết định việc cho vay đặc biệt, bao gồm cả việc cho vay có/không có tài sản bảo đảm, có/không có lãi suất”, bà Hồng cho biết.

Dự thảo Luật bổ sung quy định về chi trả để đảm bảo an toàn hệ thống, trật tự an toàn xã hội. Theo quy định tại khoản 4 Điều 162 Luật các Tổ chức tín dụng, NHNN báo cáo Chính phủ quyết định việc yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả; tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi được NHNN cho vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả cho người gửi tiền; tổ chức bảo hiểm tiền gửi xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định, trường hợp phát sinh sự cố, khủng hoảng có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng theo quy định tại Luật này. Chính phủ quyết định các biện pháp khác để xử lý sự cố, khủng hoảng.

Thẩm tra về việc cho vay đặc biệt, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính, Ủy ban đề nghị xây dựng bộ tiêu chí minh bạch để phê duyệt các khoản cho vay đặc biệt.

“Tăng cường cơ chế giám sát việc sử dụng khoản vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi, làm rõ trường hợp nào tổ chức tín dụng vay đặc biệt từ NHNN; trường hợp nào vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi; có hướng dẫn cụ thể về điều kiện, lãi suất và tài sản bảo đảm của khoản cho vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tín dụng”, ông Mãi nêu.

Bên cạnh đó, quy định tại dự thảo Luật chưa làm rõ khái niệm “sự cố, khủng hoảng” và chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng về trường hợp áp dụng. Do đó, ông Mãi cho biết, nội dung“Chính phủ quyết định các biện pháp khác để xử lý sự cố, khủng hoảng” cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.