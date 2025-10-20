Huy động tiền gửi và tín dụng đồng loạt chậm lại trong tháng 7/2025

Dữ liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tính đến hết tháng 7/2025, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt gần 15,725 triệu tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng liền kề.

Nguyên nhân do tiền gửi của nhóm tổ chức kinh tế chỉ đạt đạt 7,976 triệu tỷ đồng, thấp hơn 127.500 tỷ đồng so với cuối tháng trước, tương đương mức giảm 1,6%.

Lũy kế từ đầu năm, tiền gửi của khối tổ chức tăng trưởng âm trong 5 tháng liên tiếp, hầu như đứng im kể từ tháng 5. Còn nếu so với đầu năm, lượng tiền gửi của các đơn vị này vẫn tăng hơn 4% trong khi cùng thời điểm này năm ngoái ghi nhận mức giảm hơn 1%.

Ở chiều ngược lại, tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt trên 7,748 triệu tỷ, ghi nhận mức tăng gần 9,7% so với đầu năm.

Theo đó, tiền gửi của khối dân cư vẫn ghi nhận mức tăng mạnh nhất 5 năm, nếu so với tốc độ tăng của cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tiền gửi khối dân cư tăng mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn duy trì mức thấp dưới 6% trong suốt thời gian qua. Đồng thời, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng, bất động sản cũng trở nên sôi động.



Ghi nhận của PV Etime, mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến trên thị trường là 4,5-5,5%/năm. Nhóm nhà băng quốc doanh niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 4,6-4,8%/năm.

Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bình quân chỉ ở mức 3-5%/năm. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh và số ít nhà băng khác trả lãi quanh 3%/năm, đa số đơn vị trên thị trường đều trả từ 4%/năm trở lên, mức cao nhất là 5%/năm.

Ngoài ra, NHNN cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 7 đạt hơn 19,215 triệu tỷ đồng, tăng 9,63% so với đầu năm và tăng 0,03% so với tháng liền kề.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng so với tháng liền kề của tháng 7 chỉ cao hơn 0,1% so với tháng 2/2025. Trong khi tháng 3 tăng 3,1% so với tháng 2; tháng 4-5 tăng từ 1,3 - 1,4% so với các tháng liền kề...

Trở lại tháng 7, dữ liệu cho thấy, tín dụng đối với các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông… đều ghi nhận tăng tối thiểu gần 5% so với cuối năm 2024.

Còn đến tháng 8/2025, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức 17,455 triệu tỷ đồng, tăng 11,78% so với cuối năm 2024.

Trong đó, các hoạt động dịch vụ khác tăng 14,63% lên 437.448 tỷ đồng và hoạt động vận tải và viễn thông tăng 15,33% lên 7,28 triệu tỷ đồng là hai chỉ tiêu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,96% lên 1,07 triệu tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản toàn hệ thống vẫn dồi dào, giúp lãi suất ổn định ở vùng thấp. Tuy nhiên, trong báo cáo gửi Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết chính sách tiền tệ đang chịu nhiều áp lực, đặc biệt về lãi suất và tỷ giá.

Lãi suất cho vay có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Mặt bằng lãi suất thế giới có xu hướng giảm nhưng mức lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở mức cao, thị trường tài chính toàn cầu khó đoán định dưới tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Bên cạnh đó, theo Thống đốc, nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dự kiến gia tăng, trong khi đó huy động vốn toàn hệ thống có thể bị ảnh hưởng và cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác.

Các ngân hàng cũng chịu áp lực huy động vốn khi tăng trưởng tín dụng "chạy" nhanh hơn so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng gần 7,5% trong khi dư nợ cho vay tăng trên 10%.

Tính đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng cho toàn hệ thống đạt 17,71 triệu tỷ đồng và tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020.