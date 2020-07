Thu hồi, bán đấu giá nhiều khu đất 'vàng' ở Thủ Thiêm

Chiều 23/7, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Trưởng ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm Nguyễn Thế Minh cho biết: Qua rà soát các dự án đã giao đất, UBND TPHCM quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 6 lô đất đã giao cho một doanh nghiệp thuộc khu chức năng 2c.

Theo ông Minh, sắp tới khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ có tổng cộng 61 lô đất được bán đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Vừa qua, UBND TPHCM giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT triển khai đấu giá trước 4 lô đất mang ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 ở khu chức năng số 3. Khu đất này đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Sở TNMT đang thẩm định giá khởi điểm, dự kiến tuần sau báo cáo Hội đồng thẩm định giá TPHCM để xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Các lô đất “vàng” ở Thủ Thiêm sẽ được đấu giá

Ông Minh cho biết, sắp tới, TPHCM tổ chức đấu giá thêm 9 lô đất ở khu chức năng số 1. Khu đất này ngân sách thành phố đã tạm ứng cho Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Trung tâm Phát triển quỹ đất đã báo cáo phương án đấu giá và chờ UBND TPHCM phê duyệt. “TPHCM cũng sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 lô đất xây dựng Trung tâm Hội nghị triển lãm lần lượt mang các ký hiệu 1.12 và 1.20. UBND TPHCM đã giao Sở Công Thương làm đề xuất dự án để tổ chức đấu thầu. Dự án này phải tổ chức đấu thầu, chứ không đấu giá vì thành phố cần chọn nhà đầu tư có năng lực chuyên môn để vận hành công trình sau khi hoàn thành, có khả năng tổ chức sự kiện mang tính chất quốc tế”, ông nói.

Về sử dụng khoản tiền thu được từ đấu giá, Trưởng ban Quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết, UBND TPHCM đã xin ý kiến Chính phủ về việc mở tài khoản để theo dõi các nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quỹ nhà dôi dư... Ngoài ra, TPHCM đã xin ý kiến Trung ương sử dụng quỹ tiền khai thác từ Thủ Thiêm để hoàn trả nợ vay khoảng 2.873 tỷ đồng và tiếp tục chi đầu tư cho dự án như bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xã hội... Tiền thu từ đấu giá đất còn được dùng để hoàn trả các khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố và trả lãi vay khoảng 26.316 tỷ đồng theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ông Minh cho biết, sắp tới TPHCM triển khai đấu giá quỹ căn hộ tái định cư dôi dư. Thành phố đã có chỉ đạo đấu giá 3.900 căn hộ của 2 dự án (đang trong quá trình thẩm định giá). Dự kiến sẽ trình thành phố mức giá khởi điểm trong tháng 8 tới.

Chưa thể xử lý hình sự đầu nậu xây dựng trái phép

Trả lời PV Tiền Phong về việc Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố, đình chỉ công tác có ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND TPHCM hay không, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM, nói rằng, các công việc thuộc lĩnh vực của ông Tuyến đã được giao cho các thành viên khác của UBND TPHCM. Cụ thể, ngay sau khi ông Tuyến bị khởi tố và Thủ tướng Chính phủ có quyết định đình chỉ công tác, Văn phòng UBND TPHCM đã tham mưu cho Thường trực UBND TPHCM phân công lại nhiệm vụ các thành viên nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt. Ngày 13/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có quyết định phân công lại nhiệm vụ trong Thường trực UBND TPHCM. Các công việc trước kia do ông Tuyến phụ trách đã được phân công cho các phó chủ tịch và ủy viên UBND TPHCM theo dõi và đang thực hiện đúng tiến độ Đại hội Đảng bộ TPHCM đề ra.

Liên quan trường hợp được bổ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa bao lâu thì ông Phan Trường Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm cho hay, ông Sơn bị khởi tố vì có liên quan đến sai phạm trong thời gian công tác tại Sở Xây dựng. Theo ông Lắm, quy định về bổ nhiệm cán bộ hiện nay không yêu cầu lấy ý kiến của ngành công an, cụ thể là Bộ Công an, chỉ lấy ý kiến của các tổ chức kiểm tra Đảng nên dẫn đến trường hợp thành phố không biết cán bộ đang làm thủ tục bổ nhiệm bị điều tra và sắp bị khởi tố.

Về xử lý 38 đầu nậu xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, đã giao Công an huyện Bình Chánh xác định danh tính, mời lên lấy lời khai. Sai phạm của các đối tượng trên chưa đủ để xử lý theo hình sự bởi chưa bị xử phạt hành chính. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, đề xuất UBND huyện xử phạt hành chính trước và nếu tiếp tục tái phạm thì sẽ xử lý hình sự.

Về vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc liên quan hoạt động kinh doanh tiền ảo, ông Lâm xác nhận có 2 cán bộ công an cấp quận và phường thuộc Công an TPHCM bị khởi tố hình sự. Vụ án đang được Bộ Công an điều tra, xử lý.