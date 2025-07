Nhu cầu mua bất động sản vẫn cao nhưng người mua thận trọng hơn

Theo khảo sát khách hàng do Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group thực hiện vào tháng 5/2025 trên tệp khách hàng có tổng thu nhập hộ gia đình từ 25 triệu đồng/tháng trở lên, có tới 87% khách hàng Hà Nội thể hiện nhu cầu rõ ràng với bất động sản, bao gồm nhóm “Đang cân nhắc” và “Đang tích cực chuẩn bị mua”. Con số này tăng nhẹ so với cuối năm 2024 (84%), cho thấy lực cầu thực vẫn được duy trì.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount nhận định, thực tế khảo sát cho thấy nhu cầu mua bất động sản của người Hà Nội hiện nay vẫn ở mức cao nhưng hành vi mua đã có sự dịch chuyển.

"Họ tiếp cận thị trường với tư duy tài chính rõ ràng, cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị dài hạn về tài chính. Đây chính là nền tảng tích cực cho sự tăng trưởng ổn định của thị trường", ông Tiến chia sẻ.

Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát cũng ghi nhận 57% khách hàng dự định mua bất động sản trong vòng một năm tới. Con số này giảm nhẹ so với 65% của thời điểm cuối năm 2024. Đây là tín hiệu cho thấy người mua đang tạm thời “lùi lại một bước” để quan sát và chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng hơn, nhất là trong bối cảnh mặt bằng giá đều neo ở mức cao.



“Tuy nhu cầu mua bất động sản vẫn duy trì ở mức cao nhưng người mua đã có tâm lý thận trọng hơn, không còn quá nóng lòng ra quyết định trong ngắn hạn. Điều này phần nào thể hiện rằng người mua đang quan sát thị trường và đánh giá thông tin kỹ lưỡng,” ông Tiến khẳng định.

Dòng tiền hướng về chung cư có pháp lý rõ ràng

Theo One Mount Group, khách hàng tại Hà Nội không còn bó hẹp phạm vi lựa chọn bất động sản chỉ ở Thủ đô. Số lượng 87% người được hỏi vẫn ưu tiên mua bất động sản tại Hà Nội, nhưng một tỷ lệ không nhỏ cũng bày tỏ sự quan tâm tới các tỉnh lân cận như Hải Phòng (30%), Hưng Yên (20%) và cả TP.HCM (16%).

Xu hướng “dịch chuyển” ra khỏi trung tâm cho thấy khách hàng đã bắt đầu đánh giá cao các khu vực có hạ tầng kết nối tốt và mặt bằng giá hợp lý hơn.

Về loại hình sản phẩm, căn hộ chung cư tiếp tục là lựa chọn hàng đầu (50%), vượt trội so với các loại hình như đất nền (31%), nhà đất thổ cư (28%), nhà liền kề (25%), biệt thự (16%) hay shophouse (15%). Điều này phản ánh rõ tâm lý ưu tiên sản phẩm có pháp lý minh bạch, “vừa miếng” dễ giao dịch và dễ khai thác dòng tiền ngay trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất định và người mua đã thận trọng hơn.

Theo dự báo từ One Mount Group, tổng lượng giao dịch bất động sản tại Hà Nội trong quý II/2025 có thể đạt từ 26.000 đến 28.000 căn, tăng trưởng mạnh so với quý I/2025. Dự báo, 6 tháng cuối năm 2025, lượng giao dịch có thể tiếp tục tăng trở lại do nhu cầu sở hữu bất động sản thường rơi vào thời điểm cuối năm.

Trong quý II/2025, 56% giao dịch đến từ sản phẩm chung cư (gồm sơ cấp và thứ cấp) cho thấy sự áp đảo của loại hình cao tầng, 35% thuộc phân khúc thổ cư, và còn lại là thấp tầng và các loại hình khác.

Ông Tiến nhận định thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn, ít FOMO hơn, khi người mua tiêu dùng có chiến lược, cân đối tài chính và quan tâm đến giá trị dài hạn như chất lượng sản phẩm và danh tiếng của chủ đầu tư. Đây không chỉ là tín hiệu của sự ổn định mà còn là nền móng vững chắc để thị trường phát triển theo hướng bền vững trong giai đoạn tới.