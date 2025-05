Thủ tướng đề nghị ngân hàng “mở lòng”, tiết giảm chi phí giảm lãi vay gói 500.000 tỷ đồng

Chiều tối 29/5 tại Hà Nội, Thủ tướng dự "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" và công bố chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao trải nghiệm, không khí chuyển đổi số tại sự kiện. Các báo cáo, phát biểu cho thấy quyết tâm rất cao, sự vào cuộc rất tích cực của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong chuyển đổi số. Các gian hàng triển lãm cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, lớn mạnh, phát triển của các ngân hàng trong chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị

Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chuyển đổi số ngân hàng phải "bám sát đường lối, hành động quyết liệt, nâng tầm hiệu quả"; "nắm bắt thời cơ, đón đầu công nghệ, thúc đẩy phát triển"; "tiên phong trong công nghệ, đi đầu trong đổi mới"; "sản phẩm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp, an ninh bảo mật"; "vì lợi ích của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp"; "công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Mục tiêu chuyển đổi số ngân hàng là phải tăng tốc, bứt phá, về đích sớm hơn so với dự kiến, với "5 tăng tốc, bứt phá": Tăng tốc, bứt phá về hoàn thiện thể chế; tăng tốc, bứt phá về phát triển hạ tầng số; tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, nhất là bảo đảm tiếp cận công bằng với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những người yếu thế; tăng tốc, bứt phá phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; tăng tốc, bứt phá bảo đảm an ninh, an toàn trong chuyển đổi số.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung yêu cầu ngành ngân hàng phát triển hạ tầng số, nền tảng số hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, có khả năng tương tác cao; xây dựng đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đa dạng, tiện ích và cá nhân hóa:

Thủ tướng yêu cầu ngành này đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn ngành, trong năm 2025 hoàn thành nâng cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ trực tuyến, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, không để ách tắc công việc”, Thủ tướng chỉ đạo.

Về phương hướng nhiệm vụ, theo người đứng đầu Chính phủ gói tín dụng 500.000 tỷ đồng góp phần triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Vì vậy, ông mong các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí và "mở lòng ra một chút nữa" để lãi suất của chương trình này thấp hơn ít nhất 1,5% so với lãi suất trung và dài hạn.

“Các ngân hàng khẩn trương tổ chức triển khai Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đong đo đếm được", "nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thành quả thật”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng bày tỏ trăn trở, với các doanh nghiệp nhỏ, vừa, siêu nhỏ và 5 triệu hộ kinh doanh hiện có, các cơ quan cần nghiên cứu, tính toán việc hỗ trợ phù hợp như có thể hỗ trợ qua hình thức hợp tác công tư, để sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Điều này sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển và đóng góp công bằng cho ngân sách, chống thất thu thuế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, dịch vụ…