Thủ tướng: Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẵn sàng thay ngay cán bộ, công chức yếu kém

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng ban hành Công điện, quán triệt quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, sẵn sàng thay thế cán bộ, viên chức yếu kém (Ảnh: TA).

Kết quả giải ngân đến hết tháng 8 năm 2025 ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%); trong đó có 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 Bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa... Đẩy mạnh giải ngân gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

Thủ tướng yêu cầu thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo xã, phường, đặc khu xác định rõ, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định “sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ không thực hiện đúng hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ .

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị có các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.