Giải ngân vốn đầu tư công: “Vốn đủ, nguồn lực có, không hoàn thành là khuyết điểm trước Chính phủ, nhân dân”

Theo Phó Thủ tướng, tỷ lệ giải ngân hiện nay rất thấp và trong đó có các nguyên nhân chủ quan.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao cho 6 bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 8 là 4.079,8 tỷ đồng (chiếm 2,2% tổng kế hoạch đầu tư vốn của các bộ, cơ quan Trung ương cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao).

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tính đến ngày, 31/8, có 3/6 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ hết kế hoạch vốn được giao; còn 3/6 bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn được giao với tổng số vốn được giao với tổng số vốn còn lại chưa phân bổ là 621,752 tỷ đồng, chiếm 15,24% tổng kế hoạch đầu tư vốn của các bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 8 và chiếm 2,39 tổng số vốn chưa phân bổ của các bộ, ngành cả nước (26.029,456 tỷ đồng).

4 bộ, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác đã có văn bản đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm 638,112 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm số vốn chưa phân bổ chi tiết là 621,752 tỷ đồng và số vốn còn lại sau khi quyết toán dự án không còn nhu cầu sử dụng là 16,36 tỷ đồng).

Ước giải ngân tính đến ngày 31/8 của các bộ, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác số 8 là 951,654 tỷ đồng, đạt 23,33 kế hoạch được Thủ tướng giao, thấp hơn trung bình của cả nước (46,26%).

Có 1 cơ quan Trung ương có tỉ lệ giải ngân cao hơn tỉ lệ giải ngân trung bình của cả nước và đứng thứ 5 trong khối bộ, cơ quan Trung ương: Đài Tiếng nói Việt Nam: 73,82%.

Còn 5 bộ, cơ quan Trung ương có tỉ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (24,01%); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (26,39%), Bộ Dân tộc và Tôn giáo (6,09%), Thông tấn xã Việt Nam (29,94%), Đài Truyền hình Việt Nam (39,11%).

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và hoan nghênh việc chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp thành báo cáo chung về cái kết quả kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định; giao Văn phòng Chính phủ dự thảo thông báo kết luận cuộc họp.

Đánh giá tình hình giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương trong các tháng qua chưa được cải thiện, nhiều bộ, cơ quan Trung ương có mức giải ngân thấp hơn nhiều so với trung bình của cả nước, Phó Thủ tướng chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, những nguyên nhân khiến giải ngân còn chậm do: Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số bộ, cơ quan thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát, chưa cụ thể, chưa quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tập trung cao độ, kiểm soát hàng ngày, hàng tuần, phân công trên tinh thần 6 rõ.

Phó Thủ tướng khẳng định, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm. Người đứng đầu của bộ, ngành, địa phương phải đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể, chỉ đạo tập trung để giải ngân cho tốt.

"Vốn đã có đủ hết rồi, nguồn lực có rồi, mà chúng ta không hoàn thành là khuyết điểm trước Chính phủ và trước nhân dân", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh giải ngân hết 100% vốn đầu tư công không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực chính cho tăng trưởng. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tạo đà, tạo lực để phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo; góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và 2045.