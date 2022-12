Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chấn chỉnh các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán để hoạt động thực chất, lành mạnh; xử lý người sai, bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Sáng 1/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023...

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 11 có nhiều điểm mới và khác so với tháng 10. Tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc; xung đột Nga - Ukraine kéo dài.

Ở trong nước, các cơ quan chức năng quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để hoạt động đúng thực chất, lành mạnh, như thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình chấn chỉnh này cũng tác động tới tâm lý thị trường. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm chấn chỉnh các thị trường này, “không làm không được”, xử lý người sai, bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ở một số địa phương; tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế chưa được xử lý dứt điểm.

Trước những diễn biến mới của tình hình, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã bình tĩnh, theo dõi, nắm chắc tình hình, tổ chức các cuộc làm việc, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân, đánh giá đúng tình hình, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực từ tình hình.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về thanh khoản, tiền tệ, vốn do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, Tổ công tác về thị trường bất động sản do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng, Tổ công tác về trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục trực tiếp chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên xử lý các vấn đề liên quan tới xăng dầu.

Về tình hình sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là do tác động từ bên ngoài, nên phải tiếp tục nắm chắc tình hình, rút kinh nghiệm quản lý, điều hành để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là trong tháng 12 để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Quốc hội giao; tiếp tục xử lý các vấn đề nổi lên như khắc phục triệt để tình trạng thiếu xăng dầu, thuốc, vật tư y tế, thúc đẩy tiêm chủng…; phát triển các loại thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững.