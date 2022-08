6 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận của MSB đạt gần 3.336 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và thực hiện 49% kế hoạch năm (6.800 tỷ đồng) chủ yếu từ hoạt đông lõi. Tuy nhiên, còn 5% tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận 6 tháng cuối năm, MSB trông vào nguồn nào?

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam ( HoSE: MSB) vừa công bố ra báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022 với sự tăng trưởng về tổng cho vay khách hàng, tổng tiền gửi và thu nhập lãi thuần.

MSB hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, tín dụng bật tăng mạnh giúp lợi nhuận thuần của ngân hàng tăng mạnh song không bù đắp được sự sút giảm mạnh của mảng dịch vụ do không còn ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ phí phân phối bảo hiểm như năm 2021. Thu nhập lãi thuần của MSB đạt hơn 4.023 tỷ đồng, tăng 39% so với 6 tháng đầu năm trước.

Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 662 tỷ đồng thay vì lỗ 8 tỷ như cùng kỳ. Mặt khác, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm đến 74% xuống còn 580 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Hoạt đồng chứng khoán kinh doanh tiếp tục ghi nhận lỗ 1,4 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lỗ đến 635 tỷ đồng trong 6 tháng.

Tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, MSB ghi nhận 1 khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential và được tính vào quý II/2022, loại bỏ khoản thu bất thường này, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ từ hoạt động lõi so với cùng kỳ 2021.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của MSB

Tính tới cuối tháng 6/2022, tổng cho vay khách hàng của MSB đạt gần 110.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Nhu cầu tín dụng tăng trưởng với sự gia tăng đáng kể của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 28% và dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.



Chỉ tiêu cơ bản trong 6 tháng đầu năm của MSB

Ngoài ra, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 195.057 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 110.471 tỷ đồng, tăng 8,8%. Dự phòng rủi ro đạt 1.401 tỷ đồng, giảm đến 16,9% so với đầu năm. Huy động vốn từ khách hàng tăng 3,9%, đạt 98.326 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA/tổng tiền gửi đạt 36,7% (có tăng nhẹ so với cuối năm 2021) và tiếp tục đứng trong nhóm dẫn đầu thị trường. Đây là kết quả từ việc MSB đẩy mạnh triển khai các sản phẩm – dịch vụ và chương trình khuyến mãi hấp dẫn, mang đến giá trị cao cho khách hàng và hướng tới mục tiêu tối ưu hoá cấu trúc vốn.

Ngoài ra, nợ xấu nội bảng giảm 6% so với đầu năm xuống còn 1.663 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,74% xuống 1,5%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm tới nay, mức tăng trưởng tín dụng của MSB đã sử dụng 9%, điều này đồng nghĩa với việc MSB chỉ còn 5% cho 6 tháng cuối năm.

Mới đây, Ngân hàng nhà trước đã đưa ra thông điệp giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, do vậy chính sách tiền tệ sẽ điều hành linh hoạt và duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2022.

Như vậy, với mục tiêu kiềm chế lạm phát và giữ giá tiền đồng, việc điều chỉnh room tín dụng trong năm 2022 khó xảy ra và đây sẽ là bài toán đau đầu của MSB nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung trong việc tìm kiếm lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm.

Năm 2022, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước; tổng tài sản tăng 14% lên 233.000 tỷ đồng, Huy động vốn tăng 15%. Trong năm 2022, MSB còn có kế hoạch thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM). Đây là công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.

Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ hồi cuối năm 2021, thương vụ chuyển nhượng FCCOM đã mang lại cho MSB khoản lợi nhuận khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự kiến ngân hàng sẽ hoàn tất và hạch toán lợi nhuận trong năm 2022.

Ngoài ra, MSB vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu. Việc tăng vốn giúp ngân hàng tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, và đặc biệt là đầu tư cho chuyển đổi số. Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/8, giá cổ phiếu MSB giảm 0,26% xuống 18.950 đồng/cp.