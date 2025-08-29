Tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 1.100 tỷ đồng ở phường Nam Nha Trang

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo tìm chủ đầu tư cho dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) CT-01 thuộc dự án Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Thời hạn công khai từ ngày 29/8 - 29/9/2025.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1856 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án NƠXH CT-01 (cấp lần đầu ngày 27/6/2025). Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH giai đoạn 2021-2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023.

Một góc khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Nhân Trung

Dự án NƠXH CT-01 được quy hoạch trên diện tích đất khoảng 10.372 m2, thuộc Khu đô thị An Bình Tân. Toàn bộ công trình bao gồm hai tòa chung cư cao 15 tầng (ký hiệu N01 và N02) kết hợp hệ thống tầng hầm chung, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Diện tích xây dựng mỗi tòa khoảng 2.297 m2, tổng diện tích sàn xây dựng gần 77.972 m2, cung cấp khoảng 772 căn hộ với diện tích từ 25-70 m2. Các căn hộ đáp ứng tiêu chuẩn NƠXH theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP, được thiết kế khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng đô thị. Hệ thống hạ tầng nội khu và ngoài khu bao gồm đường giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, viễn thông, cùng các không gian cây xanh và tiện ích công cộng.

Dự kiến từ quý IV/2025 đến quý IV/2027 sẽ thi công xây dựng và hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, công trình, đến cuối năm 2027 có thể bàn giao và đưa dự án vào sử dụng.