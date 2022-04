Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa vấn đề kinh tế và thương mại

Ngày 31/3, Bộ Thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại.

Công nghệ 5G của China Telecom được giới thiệu tại triển lãm thế giới di động ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Shu Jueting cho rằng phía Mỹ nên cung cấp môi trường thị trường công bằng, ổn định và không phân biệt đối xử cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các công ty Trung Quốc, hoạt động tại Mỹ.

Ông Shu Jueting cũng chỉ trích việc Mỹ mới đây bổ sung 2 hãng viễn thông Trung Quốc vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị thông tin liên lạc bị cho là gây ra những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Quan chức này cáo buộc động thái này đã vi phạm các nguyên tắc thị trường cơ bản cũng như các quy tắc kinh tế và thương mại được quốc tế công nhận, làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc, bao gồm cả người tiêu dùng Mỹ. Ông cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Trước đó, ngày 25/3, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 25/3 đã bổ sung 2 hãng viễn thông của Trung Quốc là China Telecom (Americas) Corp và China Mobile International USA vào "danh sách đen" của Mỹ.

Đạo luật về mạng truyền thông an toàn năm 2019 của Mỹ yêu cầu FCC công bố và cập nhật danh sách các thiết bị và dịch vụ viễn thông gây ra rủi ro "không thể chấp nhận được" đối với an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân Mỹ. Tháng 3/2021, FCC đã liệt 5 công ty của Trung Quốc gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua vào "danh sách đen" này.

Trong diễn biến khác, cùng ngày Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đã quyết định hạn chế cấp thị thực cho các quan chức Mỹ, để đáp lại động thái tương tự của Washington.