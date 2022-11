TT-Huế: Một doanh nghiệp bị phạt hơn 140 triệu đồng vì “quên” đóng bảo hiểm cho người lao động

Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính hơn 140 triệu đồng vì “quên” đóng hàng trăm triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động.

Ngày 14/11, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú (121 Tam Giang, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo đó, Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú do bà Nguyễn Thị Thúy Diễm làm Giám đốc đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cụ thể, tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú chậm đóng là 363.615.056 đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội là 360.643.576 đồng, số tiền chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp là 2.971.480 đồng.

Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính hơn 140 triệu đồng vì “quên” đóng hàng trăm triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú có 28 người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhưng doanh nghiệp này không lập hồ sơ tham gia. Số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng đối với 28 người lao động tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính là 80.958.853 đồng.



Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú chậm đóng bảo hiểm y tế đối với 84 người lao động với số tiền là 14.791.950 đồng. Có 28 người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định nhưng Công ty không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt hành chính Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú 98.176.065 đồng. Đối với hành vi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phạt Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú 21.858.890 đồng.

Đối với hành vi chậm đóng bảo hiểm y tế, Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú bị phạt tiền 15.000.000 đồng. Đối với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú bị phạt 8.000.000 đồng.

Tổng số tiền Công ty Cổ phần May mặc Triệu Phú bị phạt là 143.034.955 đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; nộp khoản tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng; nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế; hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại.