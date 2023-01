Để thực hiện dự án đường Vành đai 4, việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đã đền bù cho 1.941 hộ dân có đất thu hồi. Trong đó, huyện đã chi trả 10 đợt đối với 8/12 xã với kinh phí 531,45 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện xây dựng dự án đường Vành đai 4 , huyện Hoài Đức đã tổ chức được 10 đợt chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho 1.941 hộ có đất và hàng trăm hộ có mộ nằm trong chỉ giới thu hồi tại 8/12 xã. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ước tính hơn 530 tỷ đồng để phục vụ dự án đường Vành đai 4.

Trước đó, ngày 15/12, Song Phương là xã đầu tiên của huyện được chi trả kinh phí bồi thường. Cụ thể, toàn bộ 214 hộ gia đình trong đợt 1, thuộc diện thu hồi đã đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 với tổng số tiền 66,7 tỷ đồng. Trong đó, xã có 41,8ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án Vành đai 4, trong đó có 36ha đất của gần 1.100 hộ dân, 5,8ha đất giao thông, thủy lợi.

Huyện Hoài Đức có tổng diện tích 236,7ha đất thuộc diện thu hồi phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (liên quan 6.260 hộ dân), trong đó có 115 hộ cần được bố trí tái định cư, 4.200 ngôi mộ phải di chuyển.

Huyện Hoài Đức đã đền bù cho 1.941 hộ dân có đất thu hồi số tiền 531,45 tỷ đồng (Ảnh: TN)

Đến nay, Sở TN&MT Hà Nội đã bàn giao cho huyện 698 mốc giới (tổng diện tích 221,13ha, thuộc địa bàn 11 xã), số còn lại đang chờ được bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng (thuộc nút giao quốc lộ 32 và phía bắc quốc lộ 32) - cầu Hồng Hà, địa phận xã Đức Thượng.

UBND huyện Hoài Đức đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tổng số 554 tỷ đồng (trong đó mộ chí 2.166 ngôi, đất nông nghiệp của 1.941 hộ, diện tích 50,03ha, số tiền 531,45 tỷ đồng).

Tính đến ngày 13/1, huyện đã chi trả 1.588 ngôi mộ, số tiền 15,7 tỷ đồng (trong đó 1.276 ngôi mộ đã di chuyển). Huyện đã chi trả hết số tiền 531,45 tỷ đồng theo Quyết định 4652/QĐ-UBND và Quyết định 5370/QĐ-UBND của UBND TP.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Hoài Đức, đến nay huyện đã có 7 xã tiến hành đo đạc, lập xong bản đồ gồm: Minh Khai, Dương Liễu, Đức Thượng, Yên Sở, Đông La, La Phù, Cát Quế và một phần xã Song Phương. Hai địa phương cơ bản đã xong là Đắc Sở, Tiền Yên; 3 xã đang thực hiện đo đạc, quy chủ là An Thượng, An Khánh và một phần của Song Phương, do mới nhận bàn giao mốc ngày 7/12.

UBND huyện Hoài Đức cho biết đang tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho các hộ gia đình số diện tích còn lại của các xã nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Vành đai 4 nhằm bảo đảm công tác giải ngân đã được thành phố phê duyệt kế hoạch vốn năm 2023. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, vận động các gia đình tiếp tục bàn giao mặt bằng và di chuyển mộ.