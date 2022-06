VEC muốn đầu tư 8.740 tỷ đồng mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa đề xuất Bộ GTVT mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai và giao VEC làm chủ đầu tư dự án.

Sau 8 năm đưa vào khai thác cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập.

Hiện, tốc độ khai thác thực tế thấp hơn thiết kế (tốc độ khai thác trung bình trên đoạn chỉ đạt khoảng 50km/h so với tốc độ thiết kế 80km/h) do khó khăn vượt xe mỗi chiều làn dùng hỗn hợp xe tải, xe con (trừ các đoạn đã mở 4 làn xe); tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các yêu cầu về quy mô, an toàn giao thông trên đoạn Yên Bái - Lào Cai hiện chưa đáp được là một tuyến đường cao tốc hoàn chỉnh và cần nghiên cứu mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe để từng bước đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh đường cao tốc.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC

Trong quyết định số 3415 ngày 5/11/2007 của Bộ GTVT về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) cũng xác định đầu tư giai đoạn 2 của dự án sau năm 2020.

Đến nay thời điểm năm 2022 việc nghiên cứu đầu tư xây dựng giai đoạn 2 của dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai là phù hợp với quy định.

Để thực hiện việc này, VEC cho biết, sẽ huy động bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để mở rộng đoạn cao tốc Yên Bài - Lào Cai dài 83 km, từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

VEC dự kiến thi công cầu mới bên cạnh cầu cũ với kết cấu tương ứng với cầu hiện hữu; hầm qua núi thuộc lý trình Km186+200 - Km186+730 dài 530m sẽ xây dựng một hầm mới bên trái với quy mô, kết cấu tương tự hầm hiện hữu.

Đoạn tuyến này cũng sẽ được bổ sung cống chui dân sinh, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông; đường gom dân sinh, đường phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống tiêu thoát nước; kiên cố hóa các vị trí mái taluy có nguy cơ sụt trượt.

Tổng mức đầu tư dự án là 8.740 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn Yên Bái - Lào Cai là hơn 5.663 tỷ đồng; đầu tư tạo nhám đoạn và mở 3 cầu đoạn Nội Bài - Yên Bái là hơn 3.076 tỷ đồng.

Sau khi được chấp thuận nội dung đề xuất nêu trên, VEC sẽ lựa chọn tư vấn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và trình Bộ GTVT xem xét, quyết định.