Vì sao First News - Trí Việt khởi kiện Lazada?

Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt chính thức khởi kiện Lazada (thuộc Công ty Recess – Tập đoàn Alibaba) vì cho rằng doanh nghiệp này tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả.

Chiều ngày 8/9, Facebook cá nhân của ông Nguyễn Văn Phước – Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt đã đăng tải thông tin Công ty này chính thức khởi kiện sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada (thuộc Công ty Recess – Tập đoàn Alibaba) vì cho rằng doanh nghiệp này đã có "hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, đánh lừa bạn đọc, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam".

Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt khởi kiện Lazada (thuộc Công ty Recess – Tập đoàn Alibaba). (Ảnh: Facebook cá nhân của ông Nguyễn Văn Phước).

Ông Phước cho hay, sau hơn 2 năm phát hiện các sàn TMĐT ở Việt Nam trực tiếp, gián tiếp tiếp tay tiêu thụ sách giả số lượng lớn của các Nhà Xuất Bản ở Việt nam và của First News – Trí Việt, công ty này đã nhiều lần cảnh cáo. Đặc biệt đã có 2 lần họp báo để cảnh báo trực tiếp ở TP. HCM vào ngày 18/6/2019 và ngày ở Hà Nội vào ngày 20/6/2019. Tuy nhiên, Lazada vẫn "phớt lờ, bất chấp" và từ đó đến nay vẫn không hề kiểm soát các sàn liên tục bán sách giả.

Trong suốt thời gian diễn ra dịch Covid-19, lãnh đạo First News - Trí Việt cho rằng, Lazada là trung tâm bán sách giả nhiều nhất, cùng nhiều mặt hàng giả khác. Dẫn chứng về việc này, ông Phước cho biết, "Hơn 2 tuần nay, Lazada tiếp tục bán rất nhiều sách giả Muôn Kiếp Nhân Sinh và hơn 600 đầu sách của Trí Việt làm giả từ những trùm in lậu làm giả sách ở Hà Nội trên các gian hàng của Lazada".

Ngày 4/9/2020, First News – Trí Việt đã cùng Công ty Luật TriLaw nộp hồ sơ lên Tòa án với các bằng chứng, gần 10 vi bằng thừa phát lại vi phạm pháp luật và chính thức khởi kiện Lazada.

Lazada thuộc tập đoàn Alibaba (của Tỷ phú Jack Ma, Trung Quốc) - không chỉ tiếp tay tiêu thụ số lượng lớn sách giả của Trí Việt và các NXB khác nhiều năm liền, mà còn rất nhiều mặt hàng giả khác cũng được bán, phát hành trên Lazada, nhiều mặt hàng quan trọng đến sức khoẻ con người Việt Nam, tiếp tay giết chết các NXB và các doanh nghiệp khác ở Việt Nam. (Trích Facebook cá nhân của ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt

First News - Trí Việt cũng đã đặt ngẫu nhiên 86 đơn hàng các sách của công ty, các NXB khác và cuốn "Muôn Kiếp Nhân Sinh" đang giảm giá trên 50% trên Lazada. Tại văn phòng Thừa Phát Lại, khi mở các đơn hàng thì tất cả đều là "sách giả, kém chất lượng và sai sót". Ông Phước khẳng định, "chứng tỏ các gian hàng trên sàn Lazada và các tội phạm làm giả in lậu có một mối quan hệ mật thiết.".

Ông Phước cho hay, "Hiện rất nhiều cuốn sách giá trị của First News - Trí Việt như Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, nguyên Bộ 16 cuốn Hạt Giống Tâm Hồn, Bộ Chicken Soup for The Soul, Đi Tìm Lẽ Sống, Bí Mật May Mắn, Quà Tặng Diệu Kỳ, Hành Trình về Phương Đông, Nghĩ Giàu Làm Giàu, Khá Phá Sức Mạnh Phi Thường Trong Bạn, Không Bao giờ là Thất Bại - Tất Cả là Thử Thách...bị hơn 18 nơi in lậu, nghĩa là, cứ 19 cuốn sách được bán ra là 18 cuốn sách giả, kém chất lượng, đến tay bạn đọc, Trí Việt bán được một cuốn, rất nhiều sách giả để giá bìa cao hơn sách thật 30-50% để giảm giá bán bằng giá bìa sách thật".

Ngoải việc khởi kiện Lazada, First News đã trực tiếp gửi công văn cho Bộ Công An, Tổng Cục A03, A05, Cục Xuất Bản, Cục QLTT, Bộ TTTT để xử lý theo pháp luật. Hiện công ty này cũng đã chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ, tài liệu cần thiết để tố cáo hành vi tiếp tay tiêu thụ, sản xuất sách giả - hàng giả theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Cuốn sách "Muôn Kiếp Nhân Sinh" bị làm giả với chất lượng kém. (Ảnh: Website Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo First News - Trí Việt).

Trước đó, ngày 31/8/2020, First News - Trí Việt đã có đăng tải thông tin trên website tại địa chỉ https://firstnews.com.vn/ về việc cuốn sách "Muôn Kiếp Nhân Sinh" bị làm giả, in lậu hàng loạt tại Đường Láng, Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Xí... ở Hà Nội. Đồng thời, từ Hà Nội, sách giả còn được chuyển đi và xuất hiện khắp các tỉnh, thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, TP.HCM... Sách giả cũng được bán trên các sàn thương mại điện tử, các fanpage bán sách trên Facebook.