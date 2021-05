Vì sao giá tấm pin năng lượng mặt trời tăng “phi mã”?

Từ đầu năm đến nay, giá tấm pin năng lượng mặt trời ghi nhận mức tăng “phi mã”. Theo nhận định của giới chuyên môn, nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu hụt nguồn nguyên liệu cũng như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Hiện tại, hơn 80% giá của tấm quang điện phụ thuộc rất nhiều dựa trên chi phí vật liệu thô, bao gồm polysilicon, kính PV, EVA, bạc, aluminum…Trong đó, từ tháng 3/2021 giá polysilicon tiếp tục tăng thêm khoảng 10% so với quý 4/2020.

Tại thị trường Trung Quốc, nơi cung cấp phần lớn pin năng lượng mặt trời cho thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam, giá polysilicon đơn tinh thể trong tuần thứ 2 của tháng 5/2021 đã ở mức 170 - 180 RMB (nhân dân tệ)/kg.

Trên thế giới, giá polysilicon đơn tinh thể tăng nhanh ở mức mức 21 - 22 USD/kg; thậm chí một số nguyên liệu polysilicon được giao dịch ở mức 24 USD/kg. Giá polysilicon liên tục phá kỷ lục mỗi tuần mặc dù nhu cầu của người dùng thấp, dẫn đến xu hướng giá sẽ khó đoán hơn từ nay đến hết năm 2021.

Giá tấm pin năng lượng mặt trời tăng "phi mã" từ đầu năm.

Tương tự, giá của kính PV 3,2mm và 2,0mm trên thị trường cũng đã tăng lần lượt 43% và 46% trong quý 4/2020 và trong năm 2021 chi phí kính PV tiếp tục ở mức cao. Hầu như giá của tất cả các nguyên liệu đều dịch chuyển theo chiều hướng tăng, ảnh hưởng lớn đến giá tấm quang điện trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam, giới chuyên môn nhận định, thời gian tới, giá tấm pin năng lượng mặt trời có thể tiếp tục tăng.

Nguyên nhân là do việc kiểm soát quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa trở nên nghiêm ngặt hơn, làm chậm lại chuỗi cung ứng hàng hóa, kéo dài thời gian thông quan, thiếu hụt container vận chuyển và chi phí logistics tăng "phi mã".

Ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nhật Hưng (TP. Thủ Đức), chuyên phân phối tấm quang điện và pin lưu trữ điện hiệu Lithium dự báo, riêng tế bào quang điện tăng 6 - 10% so với hồi năm ngoái và dự kiến qua tháng 6/2021 sẽ còn tăng khoảng 9 - 10% so với hiện tại. Nguyên do là vì giá đầu vào của nguyên liệu như sắt thép, nhôm, kính cường lực đã tăng 20 - 30%.

Cũng theo thông tin từ ông Việt, khi tấm pin năng lượng mặt trời tăng giá, quy mô, công suất lắp đặt các gói đầu tư năng lượng mặt trời hộ gia đình đã giảm 1/3 hoặc một nửa so với trước đây. Ngoài ra, các công xưởng, nhà máy chỉ lắp đặt dừng lại ở mức phát điện đủ để dùng.

Bên cạnh đó, đại diện một doanh nghiệp chuyên phân phối thiết bị và lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở Đồng Nai cũng đưa ra dự báo, trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao, giá tấm pin năng lượng mặt trời sẽ tăng hơn 9% và còn tiếp tục tăng từ nay đến hết năm 2021.