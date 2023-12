Vietcombank chuẩn bị phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu lần đầu tiên trong năm 2023

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12. Đây cũng là lần đầu tiên nhà băng này công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2023.

Cụ thể, Vietcombank sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12/2023 có kỳ hạn tối đa 6 năm với lãi suất thả nổi.

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán hà Nội, lô trái phiếu cuối cùng được Vietcombank huy động là lô trái phiếu mã VCBH2232007 phát hành ngày 24/8/2022, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 24/8/2032.

Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước. Khối lược phát hành 90 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong vòng 2 tháng cuối năm, Vietcombank đã chi 1.300 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.

Kết quả mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn

Cụ thể, Viecombank đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu VCBH2128006 có mệnh giá 1 tỷ đồng /trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng vào ngày 4/12. Trong tháng 11, nhà băng đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng lô trái phiếu VCBH2128002 và 500 tỷ đồng trái phiếu mã VCBH2128004.

Các lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 7 năm, phải tới cuối năm 2028 mới đáo hạn. Đây là loại hình trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.

Vietcombank lãi quý III hơn 9.000 tỷ đồng

Trong quý III, Vietcombank ghi nhận gần 12.600 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí lãi và các khoản tương đương của Vietcombank tăng hơn 56%, trong khi các khoản thu từ lãi chỉ tăng 17%.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2023

Thu từ dịch vụ cũng giảm so với cùng kỳ, trong khi hoạt động ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh giữ nhịp tương đương.

Điểm sáng trong việc quản lý chi phí giúp chi phí hoạt động của Vietcombank quý III giảm gần 18%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng nhẹ so với năm trước lên hơn 10.500 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm gần 50%, xuống còn gần 1.500 tỷ đồng.

Cuối cùng, Vietcombank báo lãi trước thuế đạt 7.566 tỷ đồng, tăng 31,9%.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 24.939 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt gần 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,13 triệu tỷ đồng, tăng 17,6% so với đầu năm và tăng 2,66% so với cuối tháng 6/2022.

Tiền gửi khách hàng tại Vietcombank tăng 5,4% trong 9 tháng lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi vốn chuyên dùng và tiền gửi ký quỹ đạt 417,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 12.700 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm từ 35,7% xuống 34,9%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay là 0,8%. Ngân hàng vẫn tiếp tục nằm trong tốp những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/12, giá cổ phiếu VCB giảm 0,37%.