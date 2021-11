Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) thông báo chi nhánh Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân tạm dừng sản xuất dự kiến đến ngày 14/12/2021.

Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân chi nhánh TCT Viglacera – CTCP đã dừng sản xuất dự kiến đến ngày 14/12/2021.

Được biết, công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân hoạt động chủ yếu là sản xuất, kinh doanh sứ vệ sinh và phụ kiện. Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân được xây dựng với công suất 750.000 sản phẩm/năm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một dự án lớn nhằm thực hiện hóa mũi nhọn phát triển mở rộng của Viglacera tại thị trường phía Nam.

Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân tạm dừng sản xuất dự kiến đến ngày 14/12/2021.

Nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 7/2016 trên khu đất có diện tích 50.155 m2 tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư dự án của Viglacera là 482 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của VGC tăng xấp xỉ 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.518 tỷ đồng, hoàn thành 62,6% so với kế hoạch đặt ra (12.000 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Viglacera đạt hơn 1.043 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2020, vượt mục tiêu 43 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng 29/11, cổ phiếu VGC hiện đang giao dịch ở ngưỡng 49.850 đồng/cp, tăng 6,28% so với phiên giao dịch liền kề.